Белорусско-украинско-российский стройотряд на стадионе «Динамо»: разные судьбы, но похожие взгляды на жизнь

Новости Беларуси. Героев репортажа можно назвать интернациональным стройотрядом. Они трудятся на возведении стадиона «Динамо»: белорусы, россияне. Есть те, кто приехал из неспокойного юго-востока Украины, сменил в Беларуси профессию. Три разные страны, разные судьбы, но очень похожие взгляды на то, как должна быть устроена жизнь.

Со своим сыном Денис еще не успел познакомиться – сейчас их разделяет и расстояние, и граница. Границу же между миром и войной мужчина почувствовал лично – в Донецкой области практически каждый столкнулся с трагическими событиями.

Оставлять семью (молодую супругу и новорожденного сына) Денису страшно. Да и первые папины подарки малыш сможет получить только через месяц.

Денис Чубаха, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

В вашей стране это игрушки, а у нас это сегодня реальность. И я не хотел бы, чтобы мой ребенок игрался оружием.

Денис сыну собирается сделать более важный подарок – счастливое будущее на мирной родине. Верит, что очень скоро Украина начнется оправляться от войны: восстанавливать экономику, отстраивать города и производства, детские сады и школы. За мирной эстафетой Денис и приехал в Беларусь.

Денис Чубаха, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

Здесь есть три самых главных вещи: стабильность, мир и работа. Здесь, на мой взгляд, человек социально защищен. У него есть возможность здесь ходить в садик, получить образование, получить качественную медицину. То, чего, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет. Садики в большей степени разрушены, школы закрываются, высшее образование только платное. Я могу из личного примера сказать. На сегодняшний день я являюсь третьекурсником, учусь на психолога, на заочном отделении. Я учусь один в группе.

Белорусские машинка и совенок. Игрушек для сына Денис купит еще немало – в Беларуси представилась хорошая возможность заработать.

Денис Чубаха, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

На стройке никогда не бывает легко, но нас это не пугает. Мы работаем.

Романтика студенческих лет. Пермь, Тула, Константиновка, Кировоград, Гомель, Минск. На строительной площадке стадиона «Динамо» в нашей столице плечом к плечу россияне, украинцы и белорусы. Работа кипит с самого утра. После Юрий расскажет, что похожий стадион был и в Донецке. Только его сравняла с землей мина, а не строительная техника.

Юрий Грачев, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

Я проехался по вашей стране: весь Минск строится, строятся дома жилые. В моем городе последний жилой дом был построен лет 15 назад. Гордость за то, что я приложил руку к реконструкции этого стадиона. Вся делегация этим гордится. Мы приедем и обязательно будем рассказывать, как мы здесь работали, чем занимались. И когда у вас будут тут какие-то игры проходить, мы будем всем рассказывать, что приложили руку к реконструкции этого стадиона. Это будет обязательно.

Инженер-литейщик по образованию Юрий на родине не может найти работу, ведь даже в такой востребованной специальности Украина не нуждается – промышленность разрушена, а сельское хозяйство в упадке.

Юрий Грачев, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

О вашей программе возрождения села мы можем только мечтать. Я побывал на ферме, которая была буквально два года назад введена в эксплуатацию. Она чистая, культурная, красивая, облагороженная. И я убедился, что, действительно, молоко, которое мы пьем, у вас очень качественное.

Свою зарплату Владимир отправляет в Овруч своей маме. В его городе сложно заработать, даже чтобы прокормить себя, а молодой человек уже задумывается о том, чтобы завести семью. Поправить свое финансовое положение решил в международном стройотряде.

Владимир Купречук, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

Заводы закрываются, фабрики тоже останавливаются, а у вас в Беларуси вся система эта настроена до идеала. Я вижу, что поля все окультурены, ухожены. Ваша продукция продается в вашей же стране.

Символично, что минский «Динамо» после Великой Отечественной войны реконструировали «всем миром». Здесь были представители многих республик Советского Союза. Среди них – россияне, украинцы и белорусы. Вот и спустя много лет – строительный интернационал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хаил Гулиев, участник из России международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

Мы дружим и с Украиной, и с Беларусью. Вот этой ситуацией показываем, что мы сплочены.

А в 1982 году на этом самом стадионе белорусские футболисты стали чемпионами Советского Союза. Кстати, играли против украинской команды. Вот и этот матч – Беларусь против Украины, но с одним нюансом – за украинскую команду играют еще и россияне.

После каждого рабочего дня стройотряд отправляется на экскурсии по стране. На днях посещали «Минский тракторный завод», а будущую неделю посвятят предприятиям легкой промышленности. В любом случае, им есть что рассказать про жизнь белорусов.

Юрий Грачев, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

Мы ценим тот вклад, который в том числе и руководство вашей страны делает для Украины. За это мы говорим спасибо. Вся ваша социальная сфера, промышленность нас действительно очень поразила. Это действительно для нас показатель. И мы надеемся, что в вашей стране порядок такой сохранится, страна будет дальше развиваться, расти. Мы надеемся все-таки, что вы правильный сделаете выбор на президентских выборах. Мы этого хотим.

А уже скоро ребята сварят вместе кашу. А вот следующее блюдо может претендовать на звание самого международного: кавказский шашлык по украинскому рецепту белорусско-русского приготовления.

Беларусь не только дала возможность заработать. Не могут забыть ребята, как помогала страна в урегулировании конфликта.

Денис Чубаха, участник из Украины международного сводного студенческого строительного отряда имени «70-летия Победы»:

Я как житель Донбасса очень благодарен белорусской стороне за ту инициативу, которую они проявили в попытке урегулировать конфликт на Донбассе. Благодаря «минским соглашениям» есть надежда, что на нашей земле воцарится мир.

Такие будни тех, кто верит в Украину и доверяет Беларуси, ведь каждый из стройотряда мечтает вернуться на родину и рассказать, как построить заново стадион в Донецке и как построить мир в целой стране. А пока три языка (белорусский, русский, украинский) слились в унисон знакомой с детства песни.