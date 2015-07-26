«Можно работать, было бы желание». Как белорусы ищут работу и сколько сегодня вакансий на рынке труда?

Новости Беларуси. За полгода в Минске зарегистрировано более 300 новых предприятий. К концу года, по прогнозам, эта цифра может удвоиться. Кстати, половина из новых производств уже приступили к работе. Их открытие существенно пополнит и столичный банк вакансий. Именно малый бизнес сегодня – основной источник новых рабочих мест. Государственную поддержку получают и стартапы.

Только за первую половину 2015 года 1000 безработных оказана поддержка рублем в виде субсидий для организации своего бизнеса.

Традиционно высокий спрос держится и на специалистов рабочих специальностей. Однако есть и такие профессии, которые не в тренде уже на уровне вступительной кампании.

Александр, в прошлом руководитель крупной оптовой фирмы, решил создать новый бизнес с чистого листа. Свежую идею – производить в Беларуси итальянское мороженое – подкинул сын. Чтобы постичь тайны изготовления настоящего «джелато», весной пришлось объездить пол-Италии. Стремительность, с которой задумка Александра обрела конкретные очертания сначала бизнес-плана, а теперь и почти готового цеха, где скоро начнут выпускать первые тонны сладкого лакомства, удивила даже импульсивных итальянцев.

Александр Островский, директор частного предприятия:

В Италии это делалось бы значительно дольше. В плане поиска места для размещения цехов, подготовки предприятия. Они были удивлены теми возможностями по созданию производства, по подготовке производства, о которых я им рассказывал.

Щепетильные в тонкостях производства своего фирменного «джелато» итальянцы белорусскому молоку и сливкам дали самую высокую оценку. Так что сырье для итальянского мороженого будет на 90% белорусским.

Александр Островский, директор частного предприятия:

Мне было сказано, что из этих продуктов мы сварим лучшее «джелато» в Италии.

Когда линия начнет работать и откроются точки продажи, фирма даст городу и новые рабочие места. Сегодня поддерживать такие перспективные стартапы не только модно, но и выгодно. Малый бизнес – польза общая.

Шесть сотен предприятий до конца года появится в столице, половина уже зарегистрирована. Большинство – небольшие частные фирмы. От сферы IT до промышленного производства. Новые предприятия не только сыграют на укрепление экономики, но и пополнят банк вакансий.

Александр Островский, директор частного предприятия:

Государство создало людям возможности, такие условия, что их ожидания стали несколько завышенные. Они привыкли, что когда что-то не получается, в этом виновато или государство, или что-то, окружающее их, но только не они сами. В стране есть реальные условия для работы, для строительства бизнеса. И эти условия с каждым годом становятся все более широкие. Тот человек, который хочет не стоять на месте, а двигаться вперед вместе со страной, найдет применение себе, будет нужен. В нашей стране у него достаточно возможностей. И что подтвердили мне итальянские партнеры, у нас достаточно для того, чтобы реализовать себя и тем самым помогать стране двигаться вперед.

Кстати, Старый свет регулярно бьет тревогу из-за безработицы. Европейские масштабы этого явления впечатляют. Причем большая часть безработных – молодежь до 30 лет.

В той же Италии не работает 41% молодых людей, во Франции – 25%. В Испании не трудоустроено около половины молодого населения страны. Ненамного отстают Греция и Хорватия. Даже в «локомотиве» еврозоны – Германии – около 7% молодого населения без работы.

Однако относительно низкой цифры на фоне соседей по Евросоюзу страна добилась достаточно жесткими мерами, в том числе и за счет снижения пособий безработным.

В этом столичном центре занятости соотношение соискателей работы к количеству вакансий примерно один к одному. Востребованы в основном высококвалифицированные рабочие специальности.

Но есть и такие «кадры», которые не спешат расстаться со статусом безработного, игнорируя подходящие вакансии и предложения получить новую специальность.

Ирина Карницкая, главный специалист межрайонного отдела трудоустройства комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Не хочет он приносить пользу государству. Единственное, что за два отказа от подходящей работы (в законе прописано) мы таких людей снимаем с учета. У человека высшее образование, он инженер-электроник, но он никогда не работал по этой профессии. И когда ему предлагаешь неквалифицированный труд, он говорит, что не будет устраиваться, у него высшее образование. Но у человека давно уже утеряна квалификация.

По мнению психотерапевтов, в таких случаях центры занятости вынуждены выступать в качестве няньки. А убежденные безработные, в свою очередь, смотрят на якобы недостойные предложения с позиции избалованного социальными гарантиями ребенка.

Андрей Метельский, психотерапевт:

Если человек хочет найти работу, он найдет. Причем, в отличие от той же Европы, можно найти именно ту работу, которая хочется. У нас намного предложений, чем где-нибудь. Там найти работы – это счастье. Поэтому любая работа – человек счастлив. У нас намного лучше в этом плане обстоит. У нас еще можно и выбирать. И это приводит к тому, что люди начинают еще и выбирать, это как избалованные дети.

Как бы то ни было, социальный вектор всегда во главе угла государственной политики Беларуси.

За последние 20 лет уровень безработицы в стране сократился в четыре раза. Сегодня это всего 1% от экономически активного населения.

Количество желающих зарегистрироваться в центре занятости официально искать работу в последнее время увеличилось и в связи с принятием декрета о социальном иждивенчестве.

Минчане:

Если человек никогда в жизни не работал, заставить его работать в дальнейшем… Человеку не интересны ни пенсия, ни какие-то социальные льготы. У него стиль жизни такой.

Кому нужны деньги, тот идет работать. Даже на не самые привлекательные вакансии. Допустим, дворники у нас. Если не найти работу, то можно создать свой бизнес, было бы желание и усилия.

Можно работать, только было бы желание. Я вот тоже на пенсии, надоело дома сидеть, я пошла работать. Четвертый год работаю.

Все мои знакомые работают, никто не говорит, что работы нет. При желании все находят. Сестра моя недавно искала работу и нашла то, что ее устроило. И все хорошо.

Но есть и кадровые парадоксы. Легкая промышленность переживает часто тяжелые времена, в том числе из-за дефицита квалифицированных кадров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем временем Витебский технологический университет на сегодняшнем этапе вступительной кампании не добирает десятки абитуриентов на бюджетные места.

Виталий Петухов, ответственный секретарь приемной комиссии Витебского государственного технологического университета:

Хотя эти специальности для промышленности, для региона и для страны важны. То есть на них есть госзаказ. На все специальности, на которые у нас в этом году есть недобор, госзаказ промышленности имеется. Заявки на соответствующие виды обучения. За последние три гада заметное снижение. В этом году у нас тоже из 304 бюджетных мест на бюджетной форме обучения незакрытыми пока по основному набору оказались 95 мест.

Среди непопулярных специальностей – текстильщики и модельеры-конструкторы. Так, возможно, есть смысл что-то «перекроить» еще на уровне подготовки кадров, чтобы будущие кадры на остались за кадром.