«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Интересно услышать ответ, а вот были ли когда-то ситуации, чтобы вы хитрили? Вот одна выдавала себя за другую. Бывало ли такое? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ну-ка расскажи, пожалуйста. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мама не слышит.

Анна Блажина, имеет сестру-близнеца:

Да, было. Я в детстве больше всего выдавала Машу. Кристина Сущеня:

А в каких ситуациях? Анна Блажина:

Допустим, такая ситуация, когда я вроде бы разлила компот. Алена Родовская:

А виноватой сделали Машу? Маша не смогла себя защитить? Мария Блажина, имеет сестру-близнеца:

Мне кажется, я не помню.

Светлана Блажина, мама близнецов:

Да, Маша у нас брала вину всегда, если Аня сказала. Кристина Сущеня:

Как младшая сестра получается. Вот и проявляется это.

Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:

А вот теперь обратите внимание, что тот, кто брал на себя вину, не помнит. А вот тот, кто сделал и отдал вину, помнит. Алена Родовская:

Я тоже обратила внимание. И даже реакция на лице. Ольга Новаш:

Это про воспитание. О том, что иногда, на самом деле, самое лучшее средство для воспитания – это совесть ребенка. Позволить ей заговорить внутри, прорасти. Мы видим, что она проросла. Алеся Лакина:

Воспитывали одинаково по факту.

Ольга Новаш:

Да, их воспитывали одинаково. Я просто к тому, что иногда нам кажется, что если ребенок что-то сделал не так, нам нужно побыстрее его наказать. А здесь вроде бы ребенок и сам понимает, что он что-то сделал не так. И вроде бы его никто не наказывал, и тем не менее она помнит об этом. И какие-то выводы она для себя сделала. Светлана Блажина:

Я не наказывала их. Ольга Новаш:

Поэтому иногда – я просто уже сейчас без привязки к близнецам либо к погодкам – ребенок что-то сделал не так, и нужно оставить его пожить с этим. И мы видим просто – вот.