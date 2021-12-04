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«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую

04 декабря 2021 11:56
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Интересно услышать ответ, а вот были ли когда-то ситуации, чтобы вы хитрили? Вот одна выдавала себя за другую. Бывало ли такое?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ну-ка расскажи, пожалуйста.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мама не слышит.

«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую-1

Анна Блажина, имеет сестру-близнеца:
Да, было. Я в детстве больше всего выдавала Машу.

Кристина Сущеня:
А в каких ситуациях?

Анна Блажина:
Допустим, такая ситуация, когда я вроде бы разлила компот.

Алена Родовская:
А виноватой сделали Машу? Маша не смогла себя защитить?

Мария Блажина, имеет сестру-близнеца:
Мне кажется, я не помню.

«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую-4

Светлана Блажина, мама близнецов:
Да, Маша у нас брала вину всегда, если Аня сказала.

Кристина Сущеня:
Как младшая сестра получается. Вот и проявляется это.

«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую-7

Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:
А вот теперь обратите внимание, что тот, кто брал на себя вину, не помнит. А вот тот, кто сделал и отдал вину, помнит.

Алена Родовская:
Я тоже обратила внимание. И даже реакция на лице.

Ольга Новаш:
Это про воспитание. О том, что иногда, на самом деле, самое лучшее средство для воспитания – это совесть ребенка. Позволить ей заговорить внутри, прорасти. Мы видим, что она проросла.

Алеся Лакина:
Воспитывали одинаково по факту.

«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую-10

Ольга Новаш:
Да, их воспитывали одинаково. Я просто к тому, что иногда нам кажется, что если ребенок что-то сделал не так, нам нужно побыстрее его наказать. А здесь вроде бы ребенок и сам понимает, что он что-то сделал не так. И вроде бы его никто не наказывал, и тем не менее она помнит об этом. И какие-то выводы она для себя сделала.

Светлана Блажина:
Я не наказывала их.

Ольга Новаш:
Поэтому иногда – я просто уже сейчас без привязки к близнецам либо к погодкам – ребенок что-то сделал не так, и нужно оставить его пожить с этим. И мы видим просто – вот.

«Как это не Аня, у тебя же родинка». Девочки-близняшки рассказали, в каких ситуациях выдавали себя за другую-13

Кристина Сущеня:
А в школе вы так никогда не делали? Может кто-то был силен в математике и вот – оп?

Светлана Блажина:
Маша как-то родинку поставила на щеке.

Кристина Сущеня:
А что за ситуация была?

Мария Блажина:
Мы просто как-то спонтанно сидели с одноклассницами. Они такие: «Маш, давай тебе родинку нарисуем». Я такая: «Ну давайте». Нарисовали. И учитель: «Аня, давай к доске». А я говорю: «Я не Аня». Она: «Как это не Аня, у тебя же родинка».

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# Дети и родители # общество # Кристина Сущеня # Алена Родовская # Алеся Лакина # Анна Блажина # Мария Блажина # Ольга Новаш # Фотофакт

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