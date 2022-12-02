«Как должен вести себя водитель во время заноса?» Ответил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД
Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы знаем, что зимой очень часто случаются заносы? Александр Станиславович, как ведет себя автомобиль при заносе? Как должен вести себя водитель во время заноса? Что нужно делать?
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Первое, самое важное, – это не допустить занос автомобиля. Соответственно, чтобы этого не было, нужно учитывать все зимние факторы. Не превышать скоростные режимы, а лучше снизить до минимума. Конечно же, исключить какие-то лишние перестроения, резвость на дороге. Если уже такое произошло, то, конечно же, необходимо плавно выходить из заноса, не совершать резких движений, не допускать резких торможений. Потому как автомобиль при резком торможении, уйдя в занос, конечно же, будет уже абсолютно неконтролируем. Все зависит от того, какого привода у вас автомобиль – переднего либо заднего. Соответственно, для каждого такого автомобиля есть свои правила, которые необходимо соблюсти, а, может быть, даже где-то поучиться, чтобы вспомнить перед сезоном.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я расскажу историю одного заноса, в котором я лично участвовала. Я сидела на заднем сидении автомобиля, впереди за рулем была моя подруга и на пассажирском сидении еще одна подруга. Мы втроем ехали в автомобиле. Трасса, которая не разделена железным ограждением, то есть сплошная дорога – прямо и встречная. Наш автомобиль начинает зад водить, то есть просто мы начинаем раскачиваться. Я смотрю в зеркало и понимаю, что моя подруга потеряла управление, то есть машина идет в занос. Вы знаете, это было такое ощущение, когда ты все понимаешь, но ничего не можешь предпринять. Мы все знаем про синдром водителя, то есть ты пассажир, но ничего не можешь контролировать. Наша машина начинает кружиться и вылетает на встречную полосу движения. Я только вижу в стекло, что впереди едет какая-то большая машина. Значит, нас разворачивает несколько раз, и мы задом вылетаем в кювет этой встречной полосы. То есть мы преодолели вообще все полосы. Потом я выглядываю в лобовое стекло, думаю: «Что ехала за большая машина?» Это ехали снегоочистители. Именно потому что они двигаются 20 километров в час, мы не попали в аварию. Потому что они могли притормозить и вообще медленно ехали. Представьте, когда у них перед носом так кружится автомобиль. Надо было видеть лицо водителя этой большой машины-очистителя, потому он просто увидел, как три девушки чудом не попали в аварию.
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