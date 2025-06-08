Юные белорусы смогли погрузиться в мир судебной экспертизы
Захватывающее погружение в мир судебной экспертизы устроили для детей сотрудников Госкомитета судебных экспертиз и воспитанников военно-патриотического клуба «Рысь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабное совместное мероприятие, где ребята смогли больше узнать об особенностях профессии криминалиста, организовали на базе войсковой части 3214.
Программа получилась насыщенной и разнообразной. Для начала теория. Гостей пригласили в лекционный зал, где под руководством опытных экспертов познакомили со спецификой работы ведомства. Подготовили целый фильм, рассказывающий о процессе работы на местах происшествий, методах исследования изъятых объектов и видах учетов, применяемых в практике. После ребят ждала экскурсия и знакомство со спецтехникой и оборудованием, используемым в судебной экспертной деятельности. Им была предоставлена уникальная возможность заглянуть в унифицированный чемодан для осмотра места происшествия и даже попробовать снять отпечатки пальцев.
Одним из самых ярких моментов мероприятия стал увлекательный квест. Разделившись на команды, юные патриоты принимали участие в поисках «преступника». Используя методы дактилоскопии, трасологической экспертизы и работу с металлоискателем. Участники не только развлекались, но и узнали о серьезных аспектах работы экспертов.
Яна Архиреева:
Я узнала много нового про профессию экспертов. Они делают много всего для нашей страны. Это очень важная профессия, и даже, может быть, я бы хотела работать в Государственном комитете судебных экспертиз. Мне все очень понравилось, и было очень интересно.
Дмитрий Беляев:
Я узнал о том, как брать отпечатки пальцев, о том, как восстанавливать удаленные данные с жестких дисков, о том, что лучший способ сокрытия этих данных – это сжигание жестких дисков. И я считаю, что такого рода мероприятия необходимы нашей стране, потому что именно благодаря такого рода мероприятиям люди определяются со своей будущей профессией.
Патриотическое воспитание – важная часть формирования гражданского сознания молодежи, и особенно символично, что данное мероприятие прошло на базе воинской части. Гости вместе с воспитанниками клуба «Рысь» пробовали разбирать и собирать оружие, провели дружеские спарринги и не только. Этот уникальный контекст позволил участникам не только погрузиться в атмосферу военной службы, но и проникнуться уважением к защитникам страны.
Максим Караневич, заместитель начальника управления кадров и идеологической работы центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Исходя из таких мероприятий, особенно в условиях глобализации, когда есть какие-то культурные, идеологические, навязанные нам и непонятные ценности, мы здесь сегодня как раз таки хотим провести работу, которая бы показала значимость не только службы, допустим, в войсковой части, службы в Министерстве внутренних дел, но еще что есть такой прекрасный, замечательный Государственный комитет судебных экспертиз, где в принципе каждый может в будущем рассмотреть себя экспертом, специалистом, чтобы быть на страже объективности, законных интересов, прав и свободы наших граждан.
Мероприятие стало настоящим праздником для всех участников, подчеркнув важность сотрудничества между различными ведомствами в воспитании подрастающего поколения. Этот день, несомненно, оставит яркий след в памяти юных гостей и, возможно, вдохновит связать свою жизнь с экспертной деятельностью.