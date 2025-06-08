Юные белорусы смогли погрузиться в мир судебной экспертизы

Захватывающее погружение в мир судебной экспертизы устроили для детей сотрудников Госкомитета судебных экспертиз и воспитанников военно-патриотического клуба «Рысь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабное совместное мероприятие, где ребята смогли больше узнать об особенностях профессии криминалиста, организовали на базе войсковой части 3214.

Программа получилась насыщенной и разнообразной. Для начала теория. Гостей пригласили в лекционный зал, где под руководством опытных экспертов познакомили со спецификой работы ведомства. Подготовили целый фильм, рассказывающий о процессе работы на местах происшествий, методах исследования изъятых объектов и видах учетов, применяемых в практике. После ребят ждала экскурсия и знакомство со спецтехникой и оборудованием, используемым в судебной экспертной деятельности. Им была предоставлена уникальная возможность заглянуть в унифицированный чемодан для осмотра места происшествия и даже попробовать снять отпечатки пальцев.

Одним из самых ярких моментов мероприятия стал увлекательный квест. Разделившись на команды, юные патриоты принимали участие в поисках «преступника». Используя методы дактилоскопии, трасологической экспертизы и работу с металлоискателем. Участники не только развлекались, но и узнали о серьезных аспектах работы экспертов.

Яна Архиреева:

Я узнала много нового про профессию экспертов. Они делают много всего для нашей страны. Это очень важная профессия, и даже, может быть, я бы хотела работать в Государственном комитете судебных экспертиз. Мне все очень понравилось, и было очень интересно.

Дмитрий Беляев:

Я узнал о том, как брать отпечатки пальцев, о том, как восстанавливать удаленные данные с жестких дисков, о том, что лучший способ сокрытия этих данных – это сжигание жестких дисков. И я считаю, что такого рода мероприятия необходимы нашей стране, потому что именно благодаря такого рода мероприятиям люди определяются со своей будущей профессией.

Патриотическое воспитание – важная часть формирования гражданского сознания молодежи, и особенно символично, что данное мероприятие прошло на базе воинской части. Гости вместе с воспитанниками клуба «Рысь» пробовали разбирать и собирать оружие, провели дружеские спарринги и не только. Этот уникальный контекст позволил участникам не только погрузиться в атмосферу военной службы, но и проникнуться уважением к защитникам страны.