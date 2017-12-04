Госконтроль присоединится к стандартам международного автоматического обмена налоговой информацией

Александр Пракопенко, заместитель начальника отдела третьего управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Коррупционная сфера вытесняется из Республики Беларусь. Сейчас совсем другие схемы используются, с использованием тех же оффшорных компаний, которые открываются за рубежом. Это уже влечет за собой не только саму коррупцию, но и признаки легализации преступных доходов. Потому что дальше эти денежные средства могут использоваться на приобретение недвижимости, в бизнес вводиться в виде займов и прочее. То есть глобальное комплексное преступление.