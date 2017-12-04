Госконтроль присоединится к стандартам международного автоматического обмена налоговой информацией
Новости Беларуси. Органы финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси присоединятся к стандартам международного автоматического обмена налоговой информацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это поможет контролировать движение денежных средств белорусов за рубежом и бороться с коррупцией более эффективно за пределами страны.
Александр Пракопенко, заместитель начальника отдела третьего управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Коррупционная сфера вытесняется из Республики Беларусь. Сейчас совсем другие схемы используются, с использованием тех же оффшорных компаний, которые открываются за рубежом. Это уже влечет за собой не только саму коррупцию, но и признаки легализации преступных доходов. Потому что дальше эти денежные средства могут использоваться на приобретение недвижимости, в бизнес вводиться в виде займов и прочее. То есть глобальное комплексное преступление.
На встрече в Минске представители Департамента финансовых расследований и европейские эксперты обсудили использование IT-технологий в борьбе с налоговой преступностью, а также коррупцией в экономической сфере.