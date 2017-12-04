70% – это нереально! Даже 50% нереально: минчане о «Чёрной пятнице»

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» поинтересовались у жителей Минска, пользуются ли они скидками в магазинах в «Черную пятницу» и выгодно ли это на самом деле.

– На здоровье экономить нельзя – на всем остальном можно. Иногда что-то купишь по скидкам гораздо дороже, чем на самом деле было до скидок.

– За недели 2-3, за месяц цена повышается, а потом якобы скидки. И когда видишь красивые цифры скидки до 70%, а приходишь – там 5%, которые, видно, наценка. Поэтому я не думаю, что здесь «черную пятницу можно назвать «Черной пятницей». В Литве совершенно по-другому. Была в Литве – там скидки, так скидки!

– В эту пятницу я была в одном из столичных центров, который предоставлял неплохие скидки на определенные категории вещей. Купила перчатки.

– 70% – это не реально! Даже на 50% – не реально. Я считаю, что я умный человек, и просто равнодушна. Я могу переплатить, если вещь мне очень понравится. А ради скидки – нужна тебе эта вещь или нет…



– Нужно всегда подходить с «холодной» головой к покупке и можно приобрести что-то дешевле.