Легендарные танки и самые современные образцы – какую технику покажут на Параде 9 Мая?
16 июля 1944 года. Минск лежит в руинах, но на бывшем ипподроме уже проходит первый в истории Беларуси военный парад. Нестройные ряды регулярных войск, 30 тысяч партизан в поношенной форме с трофейным оружием. Среди почетных участников – легендарный козел Малыш, удостоенный идти в первой шеренге за верную службу в партизанском отряде. Это был парад-манифест. Беларусь, растерзанная фашистским гнетом, не сломилась, не покорилась врагу. Выстояла.
80 лет спустя на этих же улицах рождается новая история. Современные парады Победы уже не импровизированное шествие, а оточенный механизм памяти, где каждое движение, каждый элемент пропитаны уважением к тем, кто шагал здесь первыми. Тогда было важно просто выжить и победить. Сегодня – сохранить правду и передать ее будущим поколениям.
Каким будет парад к 80-летию Великой Победы? Приоткрываем завесу тайны в специальном репортаже СТВ.
Эти уникальные автомобили существуют лишь в двух экземплярах. В 2015 году кабриолеты были переданы в подарок белорусским военным китайской стороной. Каждый год именно они создают неповторимый стиль парадного кортежа.
Антон Валуй, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части 361-й базы охраны и обслуживания:
Подготовка у нас началась за три месяца до парада. Соответственно, идет полным ходом, уверенно и в нужном направлении (подробнее).
В строю механизированной колонны ретротехника и современные машины. Так зрители увидят связь поколений: от военных образцов до техники, что сегодня стоит на страже мира. Возглавит парад легендарный Т-34.
Денис Зевалич, старший парадного расчета Военной академии Беларуси:
Особенность этого танка, он служит как прототип того танка, который заходил 3 июля в Минск. Первый освобождал город-герой Минска. «Червонный» – это надпись командира танка, потому что у него был такой позывной, так как он был ярый игрок в карты. Л-145. «Л» относится к тому, что танк входил в состав командира бригады полковника Лосика, которая освобождала Минск. 145 – это бортовой номер.
Танки Т-34−85, мотоциклы М-72 и легендарные полуторки. Каждая из этих машин прошла свой славный боевой путь. Сейчас они проходят особую подготовку, ведь 9 Мая им предстоит проехать в торжественном строю. Каждая деталь проверяется с особой тщательностью, техника не должна подвести.
Рядом с боевыми легендами в механизированной колонии и современные образцы. Реактивная система залпового огня «Полонез», зенитный комплекс «Триумф», а также бронированные «Тигры» и «Кайманы». Скорости 18 км/ч, определенной дистанции и умению держать идеальные линии строя экипажи учатся длительное время.
Андрей Асомчик, военнослужащий:
Мы в первую очередь ориентируемся по спидометру, также по равнению на одного линейного, выдерживаем расстояние, чтобы было одинаковое. И также экипаж, который с левой стороны находится, он уже равняется по правому флангу.