Как делают мраморное мясо и чем белорусские породы свиней лучше иностранных? Рассказали специалисты
Новости Беларуси. Наше сало стало уже своеобразным брендом, который продвигает даже Президент. Лукашенко дарил белорусское сало, конечно, с картошкой Путину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В любви к нашему салу признавался и Стивен Сигал. Его угощал деликатесом лично Лукашенко. Гостю так понравилось сало, что он передал даже отдельное спасибо белорусскому лидеру.
Но свинина это не только вкусно, а еще и выгодно. До 2012 года в нашей стране росла численность поголовья. А экспорт тогда достиг рекордных 60 тысячи тонн. В 2013-м Беларусь поставляла мясо в Бельгию и Польшу по ценам выше российских закупок. Но все карты спутал 2015-й. С тех пор белорусским производителям стало не до жиру, как говорится.
Почему мы до сих пор облизываемся, глядя на показатели прошлых лет, и в чем причина топтания на месте? На неделе разбирались наши корреспонденты.
Для Александра Соляника производство свинины не совсем про еду. Для доктора сельхознаук – дело всей жизни, которое вдохновляет не только на научные открытия, но и служит настоящей музой.
Свиней я полюбил в далеком детстве,
и этому способствовал отец.
Когда кормили и поили вместе
природой созданный прекрасный образец.
Но в последние 10 лет отечественному свиноводству хочется петь совсем не оды. Отрасль не просто буксует, а нуждается в серьезной перезагрузке. В силу разных обстоятельств, например, нашу белорусскую черно-пеструю породу теперь днем с огнем не сыскать.
Александр Соляник, заведующий кафедрой Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Ей прививались гены даже дикого кабана, чтобы резистентность этого животного была выше. Сегодня у нас в стране породы зарубежные.
Но у иностранок меньше шансов на успех. Приезжие племенные животные менее адаптированы к нашим условиям. Они болеют и массово выбывают из оборота. И это опять потери.
Александр Соляник:
Они не могут дать прекрасного качества свинину в условиях промышленной технологии.
На помощь отрасли, которая нуждается в поддержке, готовы прийти ученые. Среди предложений – возрождение нашей неприхотливой белорусской черно-пестрой породы.
Но какой бы породы ни была хрюша, ее продуктивное выращивание невозможно без технологии. И четко ее соблюдать получается далеко не везде. Почти 70 % свинокомплексов в стране построены 20 лет назад и устарели. Их ждет реконструкция. Такую уже пережили пять объектов Могилевской области, где этот год для свиноводческой отрасли стал переломным.
Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Мы уже идем по всем показателям по свиноводству с плюсом. У нас сегодня увеличивается поголовье, у нас на порядка 20 тысяч голов больше уровня прошлого года на соответствующую дату. У нас увеличиваются объемные цифры производства свинины – 125 %. Увеличивается средний суточный привес.
Серьезным подспорьем для региона стал новый свиноводческий репродуктор на 3 600 голов, который пять месяцев назад открыли в Климовичском районе. Объект буквально напичкан современными технологиями. Здесь все: от такси и беговой дорожки для хряка, автоматических методов кормления и до системы климат-контроля – нацелено на продуктивность.
Игорь Дальков, начальник Климовичского свиноводческого репродуктора:
Окна полностью закрыты, сделана система вентиляции новейшая. Стоят вытяжные камины, поэтому компьютеры регулируют воздух, влажность, температуру. Сделан для свиней комфорт, которого раньше не было, как вот для людей кондиционер, так и здесь сделана система орошения. Если только температура немножко поднимается, получается пар типа тумана, чтобы было охлаждение, держалась определенная температура.
Прогрессивные решения помогут сократить период выращивания на 30 %. От новых технологий ждут увеличения среднесуточных привесов и снижения расходов комбикормов. А это повлияет на себестоимость продукта и сделает его конкурентоспособным на внешнем рынке. Ведь сегодня мясокомбинаты вынуждены покупать сырье там, где дешевле. И пока это Россия.
«Тазобедренная часть обойдется в 13 рублей». Сколько стоит свинина в разных областях Беларуси?
Юлия Мычка, корреспондент:
На просторах агрогородка Паршино Горецкого района раскинулось настоящее белорусское сафари. Здесь в естественных условиях живут коровы, из которых потом делают знаменитое мраморное мясо.
Такие мясные породы, как абердин-ангусы, совершенно новый уровень говядины. Приучать белорусов к хорошему мясу – поручение Президента. Тем более пустующие поймы рек, которые нельзя использовать в севообороте, отлично подходят для выпаса неприхотливых животных. 24 часа в сутки и 9 месяцев в году больше 300 абердинов живут в естественных условиях, а хозяйство прилично экономит на зарплате животноводам (здесь нужны только пастухи) и корме, который у животных прямо под ногами.
Александра Томчик, главный зоотехник сельхозпредприятия «Учхоз БГСХ»:
Телята рождаются непосредственно в поле, выращиваются под матерями, выкармливаются молоком, приобретают природный иммунитет. И вырастают большие, здоровые и под 150 килограммов уже идут на стойловый период.
К слову, мраморным мясом в быке получается лишь небольшая часть. Все остальное – хорошая говядина премиум-класса. Платить больше за мраморные изыски переработчики, может, и могли бы. Но за 10 лет существования горецких диких ферм за стол переговоров с сельхозпредприятием так и не сели. Статистка говорит, что в среднем белорус съедает в год примерно 100 килограммов мяса и мясных продуктов. Этот показатель всегда является уровнем успешности страны в обеспечении своих граждан продовольствием. И здесь мы держим высокую планку.