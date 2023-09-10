Как делают мраморное мясо и чем белорусские породы свиней лучше иностранных? Рассказали специалисты

Новости Беларуси. Наше сало стало уже своеобразным брендом, который продвигает даже Президент. Лукашенко дарил белорусское сало, конечно, с картошкой Путину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В любви к нашему салу признавался и Стивен Сигал. Его угощал деликатесом лично Лукашенко. Гостю так понравилось сало, что он передал даже отдельное спасибо белорусскому лидеру. Но свинина это не только вкусно, а еще и выгодно. До 2012 года в нашей стране росла численность поголовья. А экспорт тогда достиг рекордных 60 тысячи тонн. В 2013-м Беларусь поставляла мясо в Бельгию и Польшу по ценам выше российских закупок. Но все карты спутал 2015-й. С тех пор белорусским производителям стало не до жиру, как говорится. Почему мы до сих пор облизываемся, глядя на показатели прошлых лет, и в чем причина топтания на месте? На неделе разбирались наши корреспонденты.

Для Александра Соляника производство свинины не совсем про еду. Для доктора сельхознаук – дело всей жизни, которое вдохновляет не только на научные открытия, но и служит настоящей музой.

Свиней я полюбил в далеком детстве,

и этому способствовал отец.

Когда кормили и поили вместе

природой созданный прекрасный образец. Но в последние 10 лет отечественному свиноводству хочется петь совсем не оды. Отрасль не просто буксует, а нуждается в серьезной перезагрузке. В силу разных обстоятельств, например, нашу белорусскую черно-пеструю породу теперь днем с огнем не сыскать.

Александр Соляник, заведующий кафедрой Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Ей прививались гены даже дикого кабана, чтобы резистентность этого животного была выше. Сегодня у нас в стране породы зарубежные. Но у иностранок меньше шансов на успех. Приезжие племенные животные менее адаптированы к нашим условиям. Они болеют и массово выбывают из оборота. И это опять потери.

Александр Соляник:

Они не могут дать прекрасного качества свинину в условиях промышленной технологии. На помощь отрасли, которая нуждается в поддержке, готовы прийти ученые. Среди предложений – возрождение нашей неприхотливой белорусской черно-пестрой породы.

Но какой бы породы ни была хрюша, ее продуктивное выращивание невозможно без технологии. И четко ее соблюдать получается далеко не везде. Почти 70 % свинокомплексов в стране построены 20 лет назад и устарели. Их ждет реконструкция. Такую уже пережили пять объектов Могилевской области, где этот год для свиноводческой отрасли стал переломным.

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Мы уже идем по всем показателям по свиноводству с плюсом. У нас сегодня увеличивается поголовье, у нас на порядка 20 тысяч голов больше уровня прошлого года на соответствующую дату. У нас увеличиваются объемные цифры производства свинины – 125 %. Увеличивается средний суточный привес. Серьезным подспорьем для региона стал новый свиноводческий репродуктор на 3 600 голов, который пять месяцев назад открыли в Климовичском районе. Объект буквально напичкан современными технологиями. Здесь все: от такси и беговой дорожки для хряка, автоматических методов кормления и до системы климат-контроля – нацелено на продуктивность.

Игорь Дальков, начальник Климовичского свиноводческого репродуктора:

Окна полностью закрыты, сделана система вентиляции новейшая. Стоят вытяжные камины, поэтому компьютеры регулируют воздух, влажность, температуру. Сделан для свиней комфорт, которого раньше не было, как вот для людей кондиционер, так и здесь сделана система орошения. Если только температура немножко поднимается, получается пар типа тумана, чтобы было охлаждение, держалась определенная температура.

Прогрессивные решения помогут сократить период выращивания на 30 %. От новых технологий ждут увеличения среднесуточных привесов и снижения расходов комбикормов. А это повлияет на себестоимость продукта и сделает его конкурентоспособным на внешнем рынке. Ведь сегодня мясокомбинаты вынуждены покупать сырье там, где дешевле. И пока это Россия. «Тазобедренная часть обойдется в 13 рублей». Сколько стоит свинина в разных областях Беларуси?

Юлия Мычка, корреспондент:

На просторах агрогородка Паршино Горецкого района раскинулось настоящее белорусское сафари. Здесь в естественных условиях живут коровы, из которых потом делают знаменитое мраморное мясо.

Такие мясные породы, как абердин-ангусы, совершенно новый уровень говядины. Приучать белорусов к хорошему мясу – поручение Президента. Тем более пустующие поймы рек, которые нельзя использовать в севообороте, отлично подходят для выпаса неприхотливых животных. 24 часа в сутки и 9 месяцев в году больше 300 абердинов живут в естественных условиях, а хозяйство прилично экономит на зарплате животноводам (здесь нужны только пастухи) и корме, который у животных прямо под ногами.

Александра Томчик, главный зоотехник сельхозпредприятия «Учхоз БГСХ»:

Телята рождаются непосредственно в поле, выращиваются под матерями, выкармливаются молоком, приобретают природный иммунитет. И вырастают большие, здоровые и под 150 килограммов уже идут на стойловый период.