«Тазобедренная часть обойдётся в 13 рублей». Сколько стоит свинина в разных областях Беларуси?
Новости Беларуси. Свинина это не только вкусно, а еще и выгодно. До 2012 года в нашей стране росла численность поголовья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А экспорт тогда достиг рекордных 60 тысячи тонн. В 2013-м Беларусь поставляла мясо в Бельгию и Польшу по ценам выше российских закупок. Но все карты спутал 2015-й. С тех пор белорусским производителям стало не до жиру, как говорится.
Вот такое сало с мяском 16,50, 15,50. Беленькое сало – 20.
Так вкусно и оживленно выглядит пятница на могилевском центральном рынке. Самые «взвешенные торги» – мясной отдел. Ежемесячно здесь продают 30 тонн мяса. Цены разные. Райпо предлагает крестьянский разруб свинины с костью за 9,45. Филигранные вырезки от фермеров, где только мякоть, дороже в двое. Хочешь сэкономить, бери больше. Например, половину свиной тушки.
Половиной можно сэкономить рублей 100 человеку.
Как вам цены?
– Знаете что, лично я на цены особо не смотрю. Мне главное, чтобы мясо было качественное. И желательно домашнее.
Вы белорусское сало дегустируете, ну как?
– Мягкое, вкусное.
– Думаете, это бренд уже наш?
– Естественно!
Охота на сало – отдельный марафон. В отличие от магазина, здесь его можно попробовать. Потому с котом в мешке уж точно не уйдешь. За сало теперь голосуют и диетологи. И советуют не подвергать его термической обработке, есть в первой половине дня и не больше 30 граммов.
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Сало из свиной продукции превращается в глицерин и жирные кислоты, которые потом являются в том числе и строительным материалом для тех же гормонов, могут давать энергию в нашем организме. Кроме того, сало очень хорошо насыщает.
Белорусское сало как вкусный сувенир не стыдно преподнести в виде презента. Родоначальником такой традиции можно считать Александра Лукашенко, который не раз дарил ароматный шмат деликатеса своим гостям. Вслед за главой государства традицию ходить в гости с кусочком смакоты подхватили и белорусы.
Елена Ковалева, старший контролер центрального рынка Могилева:
Прийти сейчас в гости с кусочком хорошего мяса, наверное, будет даже лучше, чем с шоколадкой.
Узнаем средний ценовой диапазон на свинину по стране. Для этого наши спецкоры прошлись по магазинам в регионах.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы зашли в один из супермаркетов Бреста и посмотрели цену на мясо свинины. Так, например, тазобедренная часть обойдется в 13 рублей, шейная – в 20, а вот полендвица на скидке обойдется в 16 рублей.
Анна Корольчук, корреспондент:
В Гомеле в фирменном магазине агрокомбината шейная часть свинины 17,98 за килограмм.
Галина Буро, корреспондент:
Что касается столицы, то в одном из магазинов крупной торговой сети цена на шейную часть свинины 19 рублей 99 копеек.
Как делают мраморное мясо и чем белорусские породы свиней лучше иностранных? Рассказали специалисты.
Поучается, что самое дешевое мясо в Бресте, а самое дороге в столице. Что, в принципе, ожидаемо. Но, если вернуться на могилевский рынок, то самая длинная очередь выстроилась к прилавкам с говядиной, которую могут продавать только государственные торговые объекты. Этого продукта у нас в шесть раз меньше, чем свинины. К обеду витрины уже пустые. Спрос на говядину явно превышает предложения.