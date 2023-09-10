«Тазобедренная часть обойдётся в 13 рублей». Сколько стоит свинина в разных областях Беларуси?

Новости Беларуси. Свинина это не только вкусно, а еще и выгодно. До 2012 года в нашей стране росла численность поголовья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А экспорт тогда достиг рекордных 60 тысячи тонн. В 2013-м Беларусь поставляла мясо в Бельгию и Польшу по ценам выше российских закупок. Но все карты спутал 2015-й. С тех пор белорусским производителям стало не до жиру, как говорится.

Вот такое сало с мяском 16,50, 15,50. Беленькое сало – 20.

Так вкусно и оживленно выглядит пятница на могилевском центральном рынке. Самые «взвешенные торги» – мясной отдел. Ежемесячно здесь продают 30 тонн мяса. Цены разные. Райпо предлагает крестьянский разруб свинины с костью за 9,45. Филигранные вырезки от фермеров, где только мякоть, дороже в двое. Хочешь сэкономить, бери больше. Например, половину свиной тушки.

Половиной можно сэкономить рублей 100 человеку.

Как вам цены?

– Знаете что, лично я на цены особо не смотрю. Мне главное, чтобы мясо было качественное. И желательно домашнее.

Вы белорусское сало дегустируете, ну как?

– Мягкое, вкусное.

– Думаете, это бренд уже наш?

– Естественно!

Охота на сало – отдельный марафон. В отличие от магазина, здесь его можно попробовать. Потому с котом в мешке уж точно не уйдешь. За сало теперь голосуют и диетологи. И советуют не подвергать его термической обработке, есть в первой половине дня и не больше 30 граммов.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Сало из свиной продукции превращается в глицерин и жирные кислоты, которые потом являются в том числе и строительным материалом для тех же гормонов, могут давать энергию в нашем организме. Кроме того, сало очень хорошо насыщает.

Белорусское сало как вкусный сувенир не стыдно преподнести в виде презента. Родоначальником такой традиции можно считать Александра Лукашенко, который не раз дарил ароматный шмат деликатеса своим гостям. Вслед за главой государства традицию ходить в гости с кусочком смакоты подхватили и белорусы.

Елена Ковалева, старший контролер центрального рынка Могилева:

Прийти сейчас в гости с кусочком хорошего мяса, наверное, будет даже лучше, чем с шоколадкой. Узнаем средний ценовой диапазон на свинину по стране. Для этого наши спецкоры прошлись по магазинам в регионах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы зашли в один из супермаркетов Бреста и посмотрели цену на мясо свинины. Так, например, тазобедренная часть обойдется в 13 рублей, шейная – в 20, а вот полендвица на скидке обойдется в 16 рублей.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомеле в фирменном магазине агрокомбината шейная часть свинины 17,98 за килограмм.