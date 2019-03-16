Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Новости Беларуси. Хозяйка села. Именно в такой номинации героиня следующего нашего сюжета одержала победу в конкурсе «Женщина года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она руководит крупным животноводческим комплексом в Гродненском районе, знает, как мотивировать подчиненных, повысить удои, быть шеф-поваром на кухне и при этом остаться стильной женщиной и заботливой мамой. Формула успеха – в репортаже Галины Буро.

Наталья Руселевич строго следит за соблюдением технологий на ферме. В 7, а то и в 6 утра, каждый день полный обход животноводческого комплекса почти на 1700 голов. Каждую из своих коров она узнает, как в песне, из тысячи.

Любовь к рогатым у нее с детства – еще маленькой девочкой бегала на ферму помогать маме-доярке. Поэтому, когда пришло время определиться с профессией, сомнений не было: только животноводство.

Наталья Руселевич, начальник животноводческого комплекса «Ликовка»:

Вообще-то я никогда не любила вот этих шумных больших городов, мне всегда хотелось жить в деревне, где все друг друга знают, все друг с другом здороваются.

От зоотехника до начальника животноводческого комплекса «Ликовка». С ее легкой женской руки эта ферма приумножила удои, и не раз становилась лучшей в области.

Владимир Махомет, главный ветеринарный врач производственного кооператива имени В.И. Кремко:

Сколотила дружную компанию, команду рабочую, которая добивается высоких показателей в производстве, в привесах. Является человеком слова и хорошим специалистом.

Галина Буро, СТВ:

К Наталье Николаевне часто отправляют стажеров. Кто еще обучит всем нюансам работы, как не она?

Ее страсть – кулинария, а гордость – сын-пограничник и дочь-переводчик. Кстати, именно ради мечты сына о кадетском классе, когда-то с мужем и переехали из Вороновского в Гродненский район. Ведь главное, не где работать, а как.

Наталья Руселевич:

Если что-то ты делаешь, делай аккуратно, от души, чтобы не было стыдно. Поэтому так и воспитывали своих детей.