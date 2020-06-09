Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года

Новости Беларуси. Больше мер безопасности придется соблюдать и туристам в белорусских здравницах. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждым годом популярность такого вида отдыха растет как у жителей страны, так и гостей нашей страны.

За последние годы число желающих оздоровиться в окружении белорусских рек и лесов из Франции, США, Нидерландов, Китая увеличилось вдвое. Качество наших медицинских услуг высоко ценят в 50 странах мира. Оздоровительная кампания-2020 тоже обещает быть максимально интересной и полезной. Есть определенные новации и в посещении отдыхающими санаториев. Не забыли и о самых маленьких белорусах. В этом году оздоровительные лагеря ждут больше 180 тысяч детей. На укрепление иммунитета школьников во время летних каникул государство направило порядка 50 миллионов рублей.

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

У нас вполне достаточно мест. Ежегодная заполняемость – в прошлом году у нас был один из самых успешных периодов в деятельности санаторно-курортных организаций, почти 1 миллион 400 человек оздоровилось при заполняемости 84 %. То бишь еще порядка 16 %, даже в период повышенного спроса, имеется свободных мест.