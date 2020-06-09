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Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года

09 июня 2020 08:51
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Новости Беларуси. Больше мер безопасности придется соблюдать и туристам в белорусских здравницах. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым годом популярность такого вида отдыха растет как у жителей страны, так и гостей нашей страны.

Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года-1

За последние годы число желающих оздоровиться в окружении белорусских рек и лесов из Франции, США, Нидерландов, Китая увеличилось вдвое. Качество наших медицинских услуг высоко ценят в 50 странах мира. Оздоровительная кампания-2020 тоже обещает быть максимально интересной и полезной. Есть определенные новации и в посещении отдыхающими санаториев.

Не забыли и о самых маленьких белорусах. В этом году оздоровительные лагеря ждут больше 180 тысяч детей. На укрепление иммунитета школьников во время летних каникул государство направило порядка 50 миллионов рублей.

Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года-4

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
У нас вполне достаточно мест. Ежегодная заполняемость – в прошлом году у нас был один из самых успешных периодов в деятельности санаторно-курортных организаций, почти 1 миллион 400 человек оздоровилось при заполняемости 84 %. То бишь еще порядка 16 %, даже в период повышенного спроса, имеется свободных мест.

Как будут работать белорусские санатории и курорты летом 2020 года-7

В целом в нашей стране работает более 300 санаториев. Наибольший ажиотаж на отдых на нарочанском курорте. Здесь можно не только подлечиться, но и получить заряд бодрости на весь будущий год.

# Туризм # общество # Александр Цай # Фотофакт

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