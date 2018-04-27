Прямой эфир

До +23°C: с 28 апреля в Беларуси начнётся потепление

27 апреля 2018 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 апреля в Беларуси по юго-западу ожидается до 23°C.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.  

Ветер ожидается западный с переходом на южный к ночи. Днём скорость ветра достигнет 4-9 м/с, по западу страны могут быть порывы до 12 м/с.  

Ночью столбик термометра опустится до +1… +7°C. Днём потеплеет до +14… +20°C, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +21… +23°C.  

Настоящее лето начнётся в воскресение.  

С 29 апреля температура воздуха будет достигать +27°C – подробнее здесь.  

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы запланировали большое количество образовательных программ». Посол Турции – на встрече с учениками Нарочской средней школы № 1
27 апреля 2018 09:46

«Мы запланировали большое количество образовательных программ». Посол Турции – на встрече с учениками Нарочской средней школы № 1

Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси». Какие мероприятия запланированы?
27 апреля 2018 09:31

Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси». Какие мероприятия запланированы?

Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Минске. Рассказываем, что ждет минчан и гостей столицы
27 апреля 2018 09:26

Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Минске. Рассказываем, что ждет минчан и гостей столицы