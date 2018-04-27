До +23°C: с 28 апреля в Беларуси начнётся потепление

Новости Беларуси. 28 апреля в Беларуси по юго-западу ожидается до 23°C.

Как сообщает Белгидромет, в субботу в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер ожидается западный с переходом на южный к ночи. Днём скорость ветра достигнет 4-9 м/с, по западу страны могут быть порывы до 12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +1… +7°C. Днём потеплеет до +14… +20°C, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +21… +23°C.

Настоящее лето начнётся в воскресение.