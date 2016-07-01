Как будет работать транспорт в Минске в День Независимости?

Новости Беларуси. В День Независимости в Минске изменится график движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности».

По другому графику будет работать столичная подземка. 3 июля с 8.00 до 13.00 интервал движения поездов на первой и второй линиях метро составит 3 минуты, с 13.00 до 19.00 — 5 минут, с 19.00 до 24.00 — 3 минуты, после 24.00 — 8–12 минут.

На станции «Немига», «Октябрьская», «Купаловская», «Фрунзенская» перестанут пускать пассажиров в 01.00 4 июля.

Также в связи с проведением праздничных мероприятий будет увеличено количество подвижного состава: 2 июля - на автобусных маршрутах №1, 100; 3 июля - №1, 73, 100 и троллейбусе номер 46.

В связи с проведением парада по проспекту Машерова 3 июля с 6.30 до окончания мероприятий и в связи с проведением концертной программы и праздничного салюта, будет временно изменяться движение общественного транспорта. Его работа продлится до 1.30 4 июля.