Прямой эфир

Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля и где ограничат движение?

02 июля 2019 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подготовка к главному празднику страны завершается. На проспекте Машерова пройдет генеральная репетиция театрализованного эпизода «Беларусь гераічная» в рамках военного парада. С 21 часа до 1 часа ночи здесь ограничат движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, грандиозный парад в центре столицы пройдет вечером 3 июля. Начало выдвижения механизированной колонны по маршруту улица Основателей – улица Стариновская – в 15.00. Выезд техники на проспект Независимости – проспект Машерова – часом позже.

Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля и где ограничат движение?-1

Механизированная колонна выстроиться на проспекте Машерова на участке от реки Свислочь до улицы Куйбышева. Поэтапно по мере передвижения колонн, а также в период проведения праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено. Автолюбителям лучше оставить машину дома и пересесть на метро. 3 июля подземка будет работать по особому графику: до 1.30 ночи. Интервалы движения поездов сократят. Продлят работу и некоторые маршруты общественного транспорта.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске
02 июля 2019 20:11

Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики
02 июля 2019 18:06

«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии
02 июля 2019 18:06

«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии