Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля и где ограничат движение?

Новости Беларуси. Подготовка к главному празднику страны завершается. На проспекте Машерова пройдет генеральная репетиция театрализованного эпизода «Беларусь гераічная» в рамках военного парада. С 21 часа до 1 часа ночи здесь ограничат движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, грандиозный парад в центре столицы пройдет вечером 3 июля. Начало выдвижения механизированной колонны по маршруту улица Основателей – улица Стариновская – в 15.00. Выезд техники на проспект Независимости – проспект Машерова – часом позже.