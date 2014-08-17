Как белорусские фермеры повышают урожайность?

Новости Беларуси. О вкусах, конечно, не спорят. Но на рынке становится ясно — товар либо продается, либо нет. И практика показывает, что госрегулирование сельским хозяйством может быть вполне эффективным. По крайней мере, на внешних рынках у белорусских продуктов хорошие продажи и репутация. Ассоциируется она с натуральностью, высоким качеством и доступной ценой. И еще - ГОСТом. Государственным стандартом другими словами. Словечко из советского прошлого. И, кажется, должно было исчезнуть вместе с Союзом. Сколько на его закате в 80 было разговоров, о той же докторской колбасе, в которую якобы пихают туалетную бумагу. Теперь вот сортов одной только «докторской» на рынках бывшего Союза — десятки если не сотни. При этом не каждую из них даже кошки или собаки будут есть. Коммерсанты нынче, чтобы лучше продавать мороженное, колбасы, часто пишут большими буквами то самое сочетание из 4 букв — ГОСТ.

Все, что только растет и не растет в наших условиях, можно увидеть на этом участке, а точнее плантации. На двухстах гектарах земли – отлично уживаются в буквальном смысле все виды овощных культур. Это сегодня в его хозяйстве современная техника и около сотни рабочих. Владимир рассказывает, как 10 лет назад начинал свой бизнес: сам с утра до ночи сидел за рулем трактора, экспериментировал с разными сортами.

Владимир Крапивко, фермер:

Надо много читать, ездить, смотреть, работать, тогда будешь здоров, умный и жить будешь в достатке.

Владимир, что называется, всегда в теме последних сельхозразработок. В этом году доверился отечественному препарату на основе наночастиц. Подходит практически для всех сельхозкультур.

Владимир Крапивко, фермер:

Урожайность в 1,6–1,8 раза больше. Вот такая выросла продукция. Марганец, медь, железо, никакой химии.

Владимир Лысый, председатель колхоза имени Орджоникидзе (1986 - 1999):

Органика есть органика, химией заменить можно, но, к сожалению, часто можно переборщить и получается, большой продукт вырос, но небезопасный для здоровья.

Владимир Петрович в сельском хозяйстве уже полвека. Сейчас – на заслуженном отдыхе. Когда-то его колхоз был одним из передовых в Республике. В хозяйстве впервые освоили технологию безгрунтового выращивания растений.

Владимир Лысый, председатель колхоза имени Орджоникидзе (1986 - 1999):

Надо интересоваться у людей больше, кто чего достигает. Ни одна страна в мире, в Европе не стоит на месте.

Еще в советское время как перспективный аграрий он стажировался в одном из американских университетов. Владимир Петрович вспоминает и как налаживал деловые контакты с коллегами из Польши, Германии, Голландии. Со временем убедился: будущее, разумеется, за инновационными разработками, но только если они не приносят вред здоровью.

Владимир Лысый, председатель колхоза имени Орджоникидзе (1986 - 1999):

Мы должны в Беларуси, имея крепкое сельское хозяйство торговать только натуральными продуктами. Цивилизованный весь мир понимает – натуральный продукт дает и здоровье, и долголетие.

Сельскохозяйственный вопрос всегда на контроле у главы государства. На неделе Президент посетил с рабочей поездкой Гродненскую область. Всего за полгода организациями этого региона произведено промышленной продукции на 33 триллиона рублей. Первым предприятием, на которое отправился Александр Лукашенко, стал «Агрокомбинат «Скидельский». Там главе государства доложили о завершающей стадии уборочной кампании, а также продемонстрировали комбикормовый комплекс и цех по переработке масла семян рапса.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы сегодня вводим именно в состав комбикорма наши отечественные ингредиенты белкового наполнителя. За счет расширения посевов зернобобовых, за счет увеличения объемов заготовки масла семян рапса, что позволяет обеспечить производство рапсового жмыха в объеме 480 тысяч тонн, также 240 тысяч тонн масла рапса.



На нашу продукцию сейчас повышенный спрос в России. На поставках продовольствия можно заработать миллиарды долларов. Александр Лукашенко предупредил чиновников: оголение внутреннего рынка из-за всплеска российского спроса допустить нельзя.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты знаешь, куда везти продавать картофель, знаешь, куда закладывать. Никаких буртов.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С августа по декабрь мы можем поднять выручку только на молоке и на мясе порядка 2,1 млрд долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Но там и цены подрастут. Вот смотри здесь, ты (Михаил Русый) за это отвечаешь, чтобы мы не продешевили.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В один день мы продали 1,5 тысячи тонн масла. В тот день, когда были в Москве. Индикативная цена была 187 рублей Российской Федерации. Продали по 193.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это говорит о том, что сегодня можно поставлять продукцию. И, потом, надо иметь в виду, что они закрыли свой рынок, но мы же не брали обязательства по внутреннему своему рынку. Мы можем поставлять.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, все наши перерабатывающие дали добро загрузить, сколько они смогут переработать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, вот, надо загружать и перерабатывать, и продавать.

Президент также посетил СПК «Прогресс-Вертелишки». Это одно из лучших хозяйств не только Гродненской области, но и всей страны. Специализируется на молоке и говядине, выращивают здесь свеклу и семена зерновых. В этом году добились максимальной урожайности — почти 99 центнеров с гектара.

Именно здесь еще в начале 1980 заложили один из первых садов промышленного типа. Культивируются около 40 сортов яблок. Говорят, дело прибыльное – рентабельность не опускается ниже 100%. Пока выращивают для себя, но готовы осилить и российский рынок. В Беларуси потребляют всего 90 тысяч тонн яблок. Отечественных пока половина. Время всерьез задуматься об организации эффективного плодоводства в Беларуси.

К слову, импортное яблоко это еще тот фрукт. Чтобы не быть голословными, проведем небольшой эксперимент в Институте плодоводства.

Илона Волынец, СТВ:

Давайте загадаем специалистам небольшую витаминную загадку. Зоя Аркадьевна, перед вами 3 образца. Какую продукцию вы бы выбрали для своей семьи?

Зоя Козловская, заведующая отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

Я могу точно сказать, что яблоки первых двух образцов явно не зрели в этом году или были привезены из южного полушария. Поэтому, скорее всего, 3 образец, где зелень. Это, скорее всего, яблоко, выращенное в наших условиях.

И Зоя Аркадьевна, доктор сельскохозяйственных наук, действительно не ошиблась, причем не только с сортами, но и с регионами, откуда привезли яблоки: Чили, Нидерланды, Беларусь. Спрашиваем, а как же этот глянцевый блеск на фруктах? Может, химия?

Зоя Козловская, заведующая отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

Для этого сорта, ред-делишеса, оно способно к длительному хранению, у него толстый природный слой воскового налета, за счет чего оно и кажется липким. Хотя отдельные поставщики грешили тем, что для большей сохранности применяли ряд препаратов, которые увеличивали длительность хранения, что небезопасно для здоровья.

Тем не менее даже в лабораторных условиях невозможно выяснить на 100% — подвергался фрукт или овощ химической обработке или нет.

Александр Мишин, заведующий лабораторией пасленовых культур РУП «Институт овощеводства», кандидат биологических наук:

Отечественный производитель будет более ответственно подходить к препаратам, которые применяются для защиты растений от болезней и вредителей. У нас жестче контроль. Что касается зарубежных образцов, то проверить это очень сложно. В мире около 2 тысяч образцов, которые применяются как средства защиты и определить все их остаточные количества практически нельзя.

О вкусах еще как спорят, особенно за столом дегустаторов. Предпочтения «бульбашей», конечное же, разные. Но по статистике, уверяют ученые, большинство белорусов все же предпочитает картофель с желтой мякотью, который хорошо разваривается.

Вадим Маханько, заведующий отделом селекции картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

У нас есть сорта и с белой мякотью, и с насыщенной желтой, и ряд экспортных сортов. В первую очередь для рынка Российской Федерации, среднеазиатских стран. Самый популярный сорт для продажи в Российскую Федерацию – Скарб, Бриз, новый сорт Манифест.

Белорусские сорта устойчивы к болезням, не требуют многочисленных обработок и уже хорошо зарекомендовали себя за рубежом. Но как ни парадоксально, на отечественных прилавках, порой, имеют, мягко говоря, не совсем товарный вид. И отсюда резонный вопрос адресуем специалистам, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Зоя Козловская, заведующая отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

Мне всегда досадно, если наши белорусские сорта представлены в больших ящиках, контейнерах, а сорта импортные лежат на полочках, на уровне глаз, в рядочек.