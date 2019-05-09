Как Беларусь отметила 9 Мая 2019: Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Гомель. День Победы

Новости Беларуси. С размахом отметили День Победы в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами. Наши съемочные группы 9 Мая присоединились к торжествам – давайте посмотрим, как это было. Военным парадом, автомотопробегом, десятками концертов целый день Гродно удивляет не только жителей, но и туристов безвизовой зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ:

Военными парадами, авто- и мотоконцертами Гродно целый день удивляет не только жителей, но и туристов безвизовой зоны. Их в эти майские дни просто сотни. Пожалуй, особую атмосферу вое6нных лет они могут прочувствовать здесь, за городом, в партизанском лагере.

А их в эти майские дни просто сотни. И, пожалуй, особую атмосферу военных лет они могут прочувствовать здесь, за городом – в партизанском лагере в Коробчицах. О народном ополчении на языке театрализации.

Как уходили в лес целыми семьями, выживали в землянках и подрывали не только эшелоны, но и планы врага. Узнать историю белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны можно наглядно. Примерить военную форму, взять в руки оружие и прокатиться на телеге по партизанским тропам.

Под прикрытием авиации в лагере провели военно-тактическую игру. Неподдельный восторг у зрителей вызвали показательные выступления кинологов и спецназа Гродненской пограничной группы.

Галина Буро:

Такой День Победы в лесных условиях запомнится всем надолго. Дух праздника, особенно в песнях военных лет. Знакомые с детства «Смуглянка» и «Катюша» звучали у костра под гармошку. Пётр, а вы сегодня подпевали фронтовым куплетам? Петр Бутрим, СТВ:

Галина, конечно подпевал. Но боюсь, что мой голос на фоне 500 детских так никто и не услышал. Да-да, вы меня правильно поняли: в Брестской крепости сегодня одновременно выступали восемь хоров из Беларуси, России и Молдовы. И самое главное, что вместе с ними на одной сцене пел и ветеран войны. Да что там рассказывать, это надо слушать.

Свою любимую песню под оркестр вместе с 13-летним участником хора мальчиков спел Александр Гриневич. Ветерану войны, саперу в 2019 году исполнилось 93.

Александр Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:

Ну хорошо конечно, молодые уважают. И хорошо, что приезжают с работы, подарки привозят, денег немножко дают. Так что спасибо всем. И мира на земле. Многоголосье сводного хора объединило участников первого международного фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи». И в Брестской крепости многие из детей побывали впервые.

Григорий Кулаков, участник хоровой капеллы мальчиков «Соловушки Вятки» (Россия):

Мой прадедушка служил на первом Белорусском фронте. И прошел эту войну до конца. И когда я пою военные произведения, я его вспоминаю и горжусь им. И это вдохновляет меня петь хорошо. Поражать своими музыкальными талантами гости из восьми городов продолжили в рамках гала-концерта.

Петр Бутрим, СТВ:

А в самом конце юные хористы подарили ветеранам трогательную песню «Прадедушка». Пожалуй, настолько масштабно и выразительно военные и не только мотивы из цитадели не звучали еще никогда в истории. Ирина, а что же сегодня объединило жителей Могилевской области?

Ирина Недобоева, СТВ:

А у нас в Могилевской области, Петр, пожалуй, самыми яркими событиями стали фестиваль красок и соревнования по пауэрлифтингу. Тысячи участников раскрасили себя всеми цветами радуги. А попробовать свои силы в поднятии тяжести в День Победы в Шклов приехали даже россияне. Праздник в городском парке Шклова развернулся знатно. Массовые гуляния, праздничный концерт, белорусские подворья, спортивные игры и аттракционы.

Главными концертными площадками под открытым небом в Могилеве стали площади Славы и Звезд. А вот народные гуляния традиционно развернулись в Печерском лесопарке с импровизированными землянками, солдатской кашей и песнями военных лет под гармошку. Самым знаковым событием в Гомеле 9 Мая стала реконструкция боя за Рейхстаг.

Александр Добриян, СТВ:

Добрый вечер, Ирина. Гомельчане 9 Мая действительно стали соучастниками взятия Рейхстага. Сценарий для праздничной постановки нерядовой, но при этом и неслучайный. В Гомеле хранится пионерский галстук Георгия Артеменкова – пожалуй, самое символичное из победных знамён, развевавшихся над поверженным Рейхстагом. Фото 14-летнего мальчишки, штурмовавшего сердце нацистской Германии в победном 45-м, видели люди во всех уголках планеты.

В Гомеле на роль Рейхстага выбрали построенный еще в довоенный период Дворец культуры. Несколько дней на подступах к историческому зданию реконструкторы возводили баррикады и огневые точки. Решающий штурм если и уступал реальному бою, то только в продолжительности. Желание победить сегодня было не меньшим. Александр Добриян:

Бойцы, которые сегодня брали Рейхстаг, признавались, что в какой-то момент действительно почувствовали то самое, когда все страшное позади – войне конец и завтра домой. Анастасия, а чувствовали ли что-то похожее пришедшие сегодня на праздник в Витебске?

Анастасия Аласания, СТВ:

Безграничное ощущение радости и слезы счастья. Думаю, Александр, без этого не обходится ни один День Победы в любом городе Беларуси. Всегда есть момент, который тронул душу. Мы, например, будем вспоминать ожившие статуи – стальные, как кулак Советской Армии. Я до сих пор и радуюсь, и горжусь. Они падали на землю, чтобы переждать вражескую канонаду. И снова поднимались на ноги. Но поставить на колени советского бойца не мог ни один солдат вермахта. В этом уверены участники клуба военно-исторической реконструкции. И рассказывают окружающим в деталях, каким был настоящий красноармеец.