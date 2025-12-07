Как адаптируется Минск после парковочной «реформы» и что снова изменится – разбираемся

Вопрос, который напрямую касается городской жизни и изрядно ее напрягает. Это парковки. Города растут. Минск не исключение. Увеличивается и количество автомобилей, а вот парковки не успевают за столичным ритмом. Недавно власти Минска решили повлиять на ситуацию и разделили стоянки на три зоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Красная – самая дорогая, желтая – средняя стоимость, зеленая – самая дешевая. А еще ужесточили контроль за оплатой. Столичные градоначальники надеялись в результате освободить часть Минска от лишней автонагрузки. Но в итоге проблема приобрела другой поворот. Те, кто не хочет платить, массово ринулись во дворы. Еще и абонементы отменили. Тогда за что мы платим и к чему все эти сложности? Разбиралась Алеся Иванова.

Хочешь жить – умей вертеться. За последние пару недель эта фраза для столичных автолюбителей заиграла новыми красками. Ведь вертеться – а точнее, кружиться – в поисках парковки теперь приходится и у дома, и у работы. Новые тарифы и отмена абонементов вызвали бурную реакцию среди автовладельцев. В их числе и сотрудники крупного бизнес-центра на Толбухина. Раньше они могли спокойно припарковать свою машину прямо у работы за 35 рублей в месяц – покупали абонемент. Теперь платить приходится за каждый час. Сумма увеличилась в 10 раз.

Артем Шпак:

Здесь, на парковке, 90 % машин, которые приезжают, – это машины сотрудников. Они сюда приезжают не на час-два, они приезжают на целый день. Соответственно, платить по 2 рубля в час – это нужно тратить 18 рублей каждый день, в месяц выходит больше 300 рублей. А потому на работу теперь приходится выезжать заранее, чтобы найти поблизости, это если повезет, «бесплатное» местечко. И речь вовсе не о любителях халявы. Белорусы готовы оплачивать парковку, как любую другую услугу, и даже с учетом повышенных тарифов. Но в разумных пределах.

Полина Якубеня:

Машину мне приходится ставить за несколько кварталов от офиса и выезжать на 40 минут раньше, чтобы успеть. Очень было бы неплохо, если бы вернули абонементы и пропорционально росту стоимости часовой парковки увеличили их стоимость. 35 умножаем на 2 – 70 рублей – вполне подъемная сумма. Такие предложения городские власти видят и уже планируют внедрить гибкую систему оплаты парковок. Ведь, пока ценник шкалит, а альтернативной стоянки нет, авто отстаивают свое в близлежащих дворах. От чего сильно страдают уже местные жители. Например, этот двор на Дзержинского с 8 до 6 становится временным пристанищем для целого коллектива работников.

Вероника Мережа:

Неоднократно уже были конфликты с работниками Беларусбанка, которые паркуются, потому что приезжаешь и не знаешь, где запарковаться. Проблема еще в том, что заставлены абсолютно все обочины и для маневрирования очень мало места.

И таких случаев в городе – сплошь и рядом. Отсюда логичный вопрос: на что все-таки нацелены нововведения и будет ли от них реальная польза? Давайте разбираться. С 10 ноября Минск условно разделили на три зоны. Красная, желтая и зеленая – этакий столичный светофор, где каждый цвет обозначает стоимость. Чем ближе к центру, тем дороже. Как уверяют специалисты, повышение тарифов – вполне логичная и отработанная схема, чтобы снизить транспортную нагрузку. Машин с каждым годом становится все больше, что сказывается на экологии. Но это не единственная причина.