«Кадры решают всё» – Авдонин о встрече Президента с выдающимися выпускниками вузов и педагогами

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня Президент отправил во взрослую жизнь наших выпускников, выпускниц, самых лучших воспитанников наших высших учебных заведений во Дворце Независимости. Сегодня наставлял их Александр Григорьевич. Сама традиция: во Дворец Независимости; выпускной; глава государства обращается. Это о чем говорит?

Алексей Авдонин, политолог:

В первую очередь это говорит о большом внимании главы государства к процессу подготовки наших школьников, выпускников вузов, которые таким образом уже вступают во взрослую жизнь, вступают в нашу экономику. Поэтому кадры решают все. Кадры вовлекаются в народное хозяйство, обеспечивают создание прибавочной стоимости, развитие нашей национальной экономики, нашего общества. И понятно, что у Президента повышенное внимание к тем молодым кадрам, которые вливаются в возрастную жизнь и в последующем, через 5–15 лет, будут определять уже непосредственно образ нашей национальной экономики, государства, общества. Как результат, естественно, мы понимаем большую ответственность за то, на что ориентирована молодежь, чем живет, что для нее приоритеты. Поэтому такое особое внимание к нашим талантливым молодым людям. Но мы, безусловно, должны признать, что все наши выпускники имеют огромные перспективы в Беларуси и все будут востребованы.