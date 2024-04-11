«Первый завод полного цикла на территории РБ». Какие технологии используют в производстве автомобилей «БЕЛДЖИ»?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Суперсовременное производство под Жодино задает тон всему белорусскому машиностроению.

Андрей Полегошко, заместитель директора СЗАО «БЕЛДЖИ»:

В автопроме производство легкового автомобиля – самое сложное производство. Иметь у нас в стране действительно такой технологичный завод – это дорогого стоит. Прагматичность китайцев и трудолюбие наших людей. То есть мы со многими проблемами сталкивались в начале пути, в начале строительства завода, однако в совместной команде все удалось.

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Это первый завод полного цикла на территории РБ, который включает в себя сварку, окраску, сборку. Такт завода: один автомобиль – 4 минуты. Для того чтобы произвести автомобиль от начала производства до конца, необходимы сутки. И этот завод спроектирован и базируется на основе заводов Geely в Китае. Наши специалисты проходили обучение на китайских заводах, потому что в нашей стране таких компетенций не было. И на тот момент, по их возвращении на наш завод, они говорили, что у нас сейчас строится, используется, даже лучше, чем у них на тот момент. Хочу привести пример 2019-2020 годов, когда мы обновляли наш модельный ряд, были соответствующие ограничения в передвижении. Фактически все работы по постановке на производство новых моделей мы сделали сами. Соответственно, с поддержкой китайских коллег удаленно из Китая. Это говорит об уровне наших специалистов, которые работают на заводе.

Владимир Шавель, заместитель директора – главный инженер СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Даже в 2020 году, когда была пандемия, мы с ними сотрудничали на дистанционном управлении онлайн. Общались и таким способом мы провели модернизацию. Сейчас, когда у нас уже сняты все ограничения по визитам, приезжают, обучают наших рабочих, дают нам консультации. Мы совместно работаем, и оказывают они нам техническую поддержку в этой части. Менталитет разный, подходы разные, но при совместной работе наши менталитеты сошлись. Они привыкли к нашим действиям, мы привыкли к их действиям. Совместно получаем положительные результаты в этой работе.

Дисциплина, конечно, понятие интернациональное, но в Поднебесной она во всех смыслах железная. А формулу успеха китайцы заимствовали у японцев. Чтобы получить качественный товар, нужно сложить пять «с».

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Нужно все отсортировать, как должно быть, чтобы у каждого предмета было свое место. Нужно соблюдать чистоту, нужно соблюдать порядок (третье «с»): если ты что-то откуда-то взял, то туда же и положи. То есть всегда спокойно сможешь найти. Нужно практически все стандартизировать, чтобы было понятно, что если обозначили какое-то место (желтый треугольник), то везде будет так, если зеленая дорожка, то она везде будет зеленая. Пятое «с» – заниматься постоянным усовершенствованием. По этой системе можно работать не только на работе, но и дома. Получается, по этой системе ты лучше видишь, как работает оборудование, меньше тратишь время на то, чтобы найти что-то.

А не это ли те самые порядок и бережливость, которые так знакомы белорусам? А еще дисциплина, о которой постоянно говорит Президент. Так может стоит поучиться у китайцев в Год белорусского качества?

Виктория Корочкина, заместитель начальника отдела технического контроля и качества СЗАО «БЕЛДЖИ»:

У них действительно железобетонная дисциплина, выстроенная система по принципу мировой практики автопрома. Мы много чего внедрили. Например, Just in Time. Все мы знаем, это касается сроков поставки – точно в срок. С применением ярлыков для своевременного обеспечения, производства комплектующими в строго необходимом количестве. Дзидока – встроенное качество – для исключения передачи возможных несоответствий на другие операции. Далее – различные способы визуализации возможных дефектов, применения принципов трех «не»: не принимай брак, не делай и не передавай на другую операцию. «Один в поле не воин». Эта славянская пословица как нельзя лучше отражает китайский подход к делу. Машиностроительный конвейер здесь как эстафетный бег. Если один оступился, другой должен обязательно подставить плечо. Результат – исключительно командный.

Дмитрий Бельков, начальник бюро проверки готовой продукции СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Самый ответственный этап, мне кажется, установка шасси, двигателя, подвески (потому что это все-таки несущие части), подключение проводки, чтобы не было никаких проблем. У нас в цехах внедрена система самоконтроля, то есть работник исполняет свою работу – устанавливает какую-то деталь. На следующем посту стоит человек – контролер цеха, он же кипер, – который проверяет эту же операцию, которую исполнил человек. Если есть какие-то вопросы по установке либо если где-то есть какое-то повреждение, дефект, у кипера есть возможность устранить этот дефект. Они выходят из этой ситуации, что они помогают друг другу. То есть если цех что-то сделал, он сам это устраняет, сам себе и помогает. К китайской философии трудолюбия на этом заводе добавляют белорусскую дотошность. Прежде чем авто увидит свет, его пристально рассмотрят десятки глаз и тщательно прощупают десятки рук. Работа командная, но лучше всех с ней справляются дамы. Почему на автомобильном конвейере так важен женский взгляд?