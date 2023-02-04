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Военнослужащие гвардейской механизированной бригады отработали стрельбу из БМП на полигоне под Борисовом

04 февраля 2023 08:47
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Новости Беларуси. Применить теоретические знания на практике. Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады отработали стрельбу из БМП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренировка прошла на полигоне под Борисовом.

Военнослужащие гвардейской механизированной бригады отработали стрельбу из БМП на полигоне под Борисовом-1

Задача стояла непростая – экипажам необходимо было поразить не только статичные, но и движущиеся мишени. Огонь вели из 30-миллиметровой пушки и пулемета. Чтобы оценить эффективность действий мотострелковых подразделений, задействовали беспилотники.

Военнослужащие гвардейской механизированной бригады отработали стрельбу из БМП на полигоне под Борисовом-4

Антон Шалухо, командир механизированного батальона:
В ходе занятий военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб из вооружения боевой машины пехоты, в ходе которых выполняется огонь из пушки БМП с коротких остановок, из пулеметов. При этом стрельба производится по появляющимся и движущимся мишеням. Из вооружения пушечного выполняется по поднимающимся мишеням из пулемета. Как по поднимающимся, так и по движущимся.

Сегодня легкий мороз, но для военнослужащих самое главное в таких условиях – это видимость. Видимость позволяет качественно выполнять упражнения стрельб.

Военнослужащие гвардейской механизированной бригады отработали стрельбу из БМП на полигоне под Борисовом-7

Мероприятия боевой подготовки – хорошая возможность попрактиковаться в применении оружия и отработать действия в команде.

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# Военные учения # общество # Антон Шалухо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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