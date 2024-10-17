Транспортное сообщение. В Слуцке начали курсировать 7 новых автобусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пять 26-местных и два 35-местных пополнили базу предприятия. Автобусы выполняют рейсы городских маршрутов. Они отвечают современным требованиям качества и безопасности. Оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления, а также автоматической системой пожаротушения. Весь транспорт отечественного производства.

Николай Валетко, директор филиала автобусного парка №2 «Миноблавтотранс»:

Благодаря помощи нашей вышестоящей организации и средствам областного бюджета. Они приобретены на смену тем автобусам, которые отработали свой срок службы. Данные автобусы белорусского производства. Они оснащены белорусскими двигателями, трансмиссией.

В ближайшее время в слуцкий автопарк поступят еще три автобуса. Они будут курсировать не только по городу, но и перевозить людей в сельские населенные пункты.