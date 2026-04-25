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Новости по тегу #Дмитрий Шунькин

Природные богатства под защитой! Как современные технологии помогают сохранить леса Беларуси?
25 апреля 2026 17:55

Природные богатства под защитой! Как современные технологии помогают сохранить леса Беларуси?

В Минске устраняют несанкционированные свалки у дорог и в лесных фондах
31 октября 2024 17:45

В Минске устраняют несанкционированные свалки у дорог и в лесных фондах

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы
17 июня 2020 20:50

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы

Качество атмосферного воздуха улучшается в Беларуси: за счёт чего?
16 июня 2020 07:07

Качество атмосферного воздуха улучшается в Беларуси: за счёт чего?