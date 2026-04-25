Новости по тегу #Дмитрий Шунькин

С приходом тепла и приближением длинных выходных под особым контролем сотрудников профильных служб – лесные массивы. Специалисты усилили контроль за соблюдением порядка, на помощь им приходят и современные технологии.
С начала 2024 года в Минске организовано порядка 30 контрольно-аналитических мероприятий по выявлению стихийных свалок и устранению несанкционированного размещения отходов. Только в октябре провели 11 таких рейдов.
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