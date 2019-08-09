Качественный звук, огромный фудкорт и очень живописная локация. 10 августа в Минске пройдёт A-Fest

Новости Беларуси. В Лошицком парке Минска 10 августа пройдет A-Fest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под открытым небом выступят не только отечественные звезды альтернативной сцены, но и «Бумбокс» и K-Maro.

Все подробности в видеоматериале. Качественный живой звук, огромный фудкорт, разножанровый лайн-ап и очень живописная локация – что еще нужно для хорошего open air? A-Fest в четвертый раз готовится удивить размахом и неповторимой атмосферой.

Palina, певица:

Калі ты адкрыты і калі ты хочаш знайсці штосці добрае – новыя твары, новую музыку, новае нейкае адчуванне – то ты знойдзеш гэта. І тут ёсць усё для таго, каб правесці класны дзень і класны фестываль. Жывы якасны гук і, мне падаецца, вельмі цікавая такая падборка артыстаў.

Меломаны будут довольны. Со сцены прозвучат и балкано-цыганские мелодии, и хулиганский фанк, и танцевальный электро-поп. В хэдлайнерах хитовый украинский «Бумбокс» и легенда нулевых рэпер K-Maro.

В 2019 году организаторы приглашают не просто фестивалить, но и вместе отмечать юбилей – 155 лет комапании «Аливария».

Наталья Радивилко, ведущий специалист департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:

Это важная дата не только для сотрудников компании, но и для всех тех, кто ценит качество, традиции, опыт прошлых поколений. И для тех, кто готов и не боится пробовать что-то новое и смелое. Мы приглашаем в Лошицкий парк всех, кто хочет отметить этот день вместе с нами с хорошей музыкой, с вкусной едой.

Уличная еда во всем своем многообразии и дегустации пенных напитков на фудкорте, пять интерактивных фотозон, десяток развлекательных площадок с активными играми от бадминтона до петанка и детский городок, где самые маленькие гости смогут перевоплотиться в героев любимых комиксов с помощью аквагрима. Скучать точно не придется.

Еще больше погрузиться в атмосферу фестиваля можно, если выдержать ретро-дресскод.

Наталья Радивилко:

В этом году мы впервые на фестивале организовываем специальную зону A-fashion, где можно будет собрать себе целый образ в стилистике старой школы и преобразиться в прямом смысле этого слова. Кроме этого, будут мастер-классы от визажистов, стилистов, парикмахеров.