К тысячелетию города на набережной Бреста появился необычный арт-объект

Новости Беларуси. Новый необычный арт-объект появился на брестской набережной к 1000-летию города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый необычный арт-объект появился на брестской набережной к 1000-летию города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь на одной из самых популярных у туристов точек в городе располагаются солнечные часы. Их дизайн разработан специально для Бреста. На циферблате – 16 миниатюрных макетов самых известных зданий и сооружений: драмтеатр, центральный вход в Брестскую крепость, Холмские ворота, ЦУМ, костел.
В центре композиции, выполненной на гранитном основании, треугольная стрелка с гербом города. Тень от нее в солнечный день будет падать на циферблат. Идея создания арт-объекта появилась три года назад. Над ее воплощением трудились местные мастера-кузнецы.
Вячеслав Пищук, руководитель кузнечной мастерской:
Работа сложная, можно сказать, в нашем деле она ювелирная, в кузнечном. Эти фигуры, они расположены в хронологическом порядке по мере их открытия. Идея была солнечных часов поначалу, а потом уже в процессе мы решили добавить именно архитектурные моменты нашего города.
Необычные солнечные часы станут не только еще одной точкой притяжения для горожан, но и своего рода памяткой для туристов.