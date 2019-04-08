К тысячелетию города на набережной Бреста появился необычный арт-объект

Новости Беларуси. Новый необычный арт-объект появился на брестской набережной к 1000-летию города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь на одной из самых популярных у туристов точек в городе располагаются солнечные часы. Их дизайн разработан специально для Бреста. На циферблате – 16 миниатюрных макетов самых известных зданий и сооружений: драмтеатр, центральный вход в Брестскую крепость, Холмские ворота, ЦУМ, костел.

В центре композиции, выполненной на гранитном основании, треугольная стрелка с гербом города. Тень от нее в солнечный день будет падать на циферблат. Идея создания арт-объекта появилась три года назад. Над ее воплощением трудились местные мастера-кузнецы.