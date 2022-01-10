Прямой эфир

Лукьянов о событиях в Казахстане: «Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад»

10 января 2022 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цветы к посольству Казахстана в Минске 10 января несли небезразличные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Лукьянов о событиях в Казахстане: «Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад»-1

У ограждения возле диппредставительства возник спонтанный мемориал. Люди зажигали лампады в память о погибших. Выражали сердцем соболезнование в связи с многочисленными жертвами в дружественной нам стране.  

Лукьянов о событиях в Казахстане: «Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад»-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:  
Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад. Мы прекрасно видим, что происходило на улицах, как бесчеловечно бесчинствовали, по сути дела, террористы. И уже очевидны попытки иностранного вмешательства, которые при помощи террористов попытались изменить конституционный строй, разрушить страну. Мы полны решимости и дальше поддерживать эту страну. Это наши братья. И конечно, мы не можем оставаться безучастными в этот важный для Республики Казахстан день.  

К посольству Казахстана в Минске в знак поддержки несут цветы. Что говорят небезразличные белорусы? – читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой»
10 января 2022 18:17

Лукашенко: «Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой»

Геноцид и защита исторической памяти. О чём ещё говорили следователи Минска во время обсуждения проекта Конституции?
10 января 2022 18:05

Геноцид и защита исторической памяти. О чём ещё говорили следователи Минска во время обсуждения проекта Конституции?

Чемоданова о проекте Конституции: «Самое главное, что люди понимают сейчас, что нам необходимы изменения»
10 января 2022 18:01

Чемоданова о проекте Конституции: «Самое главное, что люди понимают сейчас, что нам необходимы изменения»