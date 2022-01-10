Лукьянов о событиях в Казахстане: «Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад»

У ограждения возле диппредставительства возник спонтанный мемориал. Люди зажигали лампады в память о погибших. Выражали сердцем соболезнование в связи с многочисленными жертвами в дружественной нам стране.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад. Мы прекрасно видим, что происходило на улицах, как бесчеловечно бесчинствовали, по сути дела, террористы. И уже очевидны попытки иностранного вмешательства, которые при помощи террористов попытались изменить конституционный строй, разрушить страну. Мы полны решимости и дальше поддерживать эту страну. Это наши братья. И конечно, мы не можем оставаться безучастными в этот важный для Республики Казахстан день.