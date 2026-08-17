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К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников

17 августа 2026 05:57
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В Беларуси активно готовятся к новому учебному году: по всей стране работают около 250 школьных ярмарок. На них можно собрать практически полный комплект необходимых вещей – от одежды и обуви до рюкзаков и канцелярии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников-2

В этом сезоне белорусские производители выпустили более миллиона изделий для школьников. Требования к деловому стилю остаются прежними: учреждения образования сохранят утвержденные цветовую гамму и единые элементы формы. При этом акцент – не только на внешнем виде, но и на качестве школьной одежды. Государственные стандарты строго регламентируют ее характеристики: производители обязаны использовать более прочные ткани, а доля синтетики четко ограничена.

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников-4

Михаил Леонов:
Мне важно, чтобы форма была удобная, модная, комфортная. Мне бы хотелось ходить в обычной одежде, но я понимаю, что школьная форма должна быть такой строгой, такая, как надо. 

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников-6

Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Детям сегодняшним, конечно, хочется и оверсайза, и какой‑то свободы, и каких‑то мрачных, черных цветов, но Министерство образования, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, санитарные врачи стоят на страже в первую очередь интересов ребенка, дисциплины в школе

1 сентября за школьные парты в Беларуси сядут более миллиона учащихся, в том числе 87,5 тысяч первоклассников.

# Ирина Левкович # Школьные принадлежности

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