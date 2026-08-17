Прямой эфир

Главный каравай страны! В Беларуси намолотили более 8 млн тонн зерна с учетом рапса

17 августа 2026 05:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аграрии Беларуси уверенно приближаются к завершению кампании по уборке зерновых. Убрано 90 % площадей – это без учета кукурузы. Накануне в стране преодолен 8-миллионный рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход уборочной на личном контроле держит глава государства. Президент ставит задачу максимально оперативно и без потерь убрать выращенный урожай, превысив итоговый результат 2025 года.

Главный каравай страны! В Беларуси намолотили более 8 млн тонн зерна с учетом рапса-2

В разрезе областей безусловным лидером остается Минская область – здесь намолотили 2 миллиона 177 тысяч тонн. Полуторамиллионный показатель уверенно преодолели Брестская и Гродненская области. В числе миллионников – Гомельский регион. К этой отметке приближаются могилевские аграрии. В Витебской области собрано 712 тысяч тонн.

Весомый каравай – результат высочайшего профессионализма, строгой технологической дисциплины, слаженной работы руководителей, специалистов, комбайнеров, водителей и операторов сушильных комплексов. Во всех регионах сохраняются темпы, опережающие прошлогодние, отмечают в Минсельхозпроде. Цель – достойно завершить уборочную страду и заложить прочную основу под урожай будущего года.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко отметил устремленность Беларуси и Индонезии на дальнейшее расширение партнерства
17 августа 2026 05:33

Лукашенко отметил устремленность Беларуси и Индонезии на дальнейшее расширение партнерства

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk
16 августа 2026 18:27

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk

Командующий ВВС и войсками ПВО заявил об отсутствии угроз для Беларуси
16 августа 2026 17:58

Командующий ВВС и войсками ПВО заявил об отсутствии угроз для Беларуси