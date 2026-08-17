Главный каравай страны! В Беларуси намолотили более 8 млн тонн зерна с учетом рапса

Аграрии Беларуси уверенно приближаются к завершению кампании по уборке зерновых. Убрано 90 % площадей – это без учета кукурузы. Накануне в стране преодолен 8-миллионный рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ход уборочной на личном контроле держит глава государства. Президент ставит задачу максимально оперативно и без потерь убрать выращенный урожай, превысив итоговый результат 2025 года.
В разрезе областей безусловным лидером остается Минская область – здесь намолотили 2 миллиона 177 тысяч тонн. Полуторамиллионный показатель уверенно преодолели Брестская и Гродненская области. В числе миллионников – Гомельский регион. К этой отметке приближаются могилевские аграрии. В Витебской области собрано 712 тысяч тонн.
Весомый каравай – результат высочайшего профессионализма, строгой технологической дисциплины, слаженной работы руководителей, специалистов, комбайнеров, водителей и операторов сушильных комплексов. Во всех регионах сохраняются темпы, опережающие прошлогодние, отмечают в Минсельхозпроде. Цель – достойно завершить уборочную страду и заложить прочную основу под урожай будущего года.