Итальянцы нацелены на взаимодействие с Беларусью в области животноводства

Белорусские специалисты продолжают делиться опытом с зарубежными коллегами в области животноводства. В целях знакомства с работой мясо-молочной промышленности итальянская делегация посетила профильный институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди наиболее интересных тем для иностранных гостей – технологии по полной переработке молока. В Беларуси побочное сырье сыворотки используется почти на 100 %. Достигнутый высокий показатель переработки – один из лучших в мире. Заинтересовала гостей и линейка низкоуглеводных и безлактозных молочных продуктов. Чтобы убедиться во вкусовых качествах, для зарубежных коллег провели дегустацию.

Наталья Фурик, первый заместитель директора Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси: Очень интенсивно развиваются продукты безлактозные, которые выпускается на ведущих предприятиях Беларуси. Выпускаются и мороженое безлактозное, и сыры безлактозные, и безлактозное молоко и кисломолочные продукты.

Давид Мео Зилио, исследователь научно-исследовательского центра животноводства и аквакультуры «CREA» (Италия):

Впечатления очень хорошие, мы увидели развитие животноводства на очень высоком уровне. Технологии – продвинутые. Для Италии здесь очень много интересного, особенно с точки зрения исследований.

У Беларуси и Италии есть потенциал для развития сотрудничества в животноводстве не только в научной, но и в коммерческой сфере. Отмечается, что иностранные коллеги нацелены на дальнейшее взаимодействие.