Как изменится расписание поездов в Беларуси из-за смены часовых поясов у наших соседей?

Новости Беларуси. Летний часовой пояс. Ночью с 24 на 25 марта Украина и страны ЕС переведут стрелки на тёплый период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие изменения коснуться расписания поездов в Беларуси. Например, поезда из столицы в Брест, а дальше в Варшаву будут отправляться на час раньше. Отправление составов в Киев и Вильнюс останется прежним, а вот прибытие затянется на час.