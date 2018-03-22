Прямой эфир

Как изменится расписание поездов в Беларуси из-за смены часовых поясов у наших соседей?

22 марта 2018 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Летний часовой пояс. Ночью с 24 на 25 марта Украина и страны ЕС переведут стрелки на тёплый период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменится расписание поездов в Беларуси из-за смены часовых поясов у наших соседей? -1

Такие изменения коснуться расписания поездов в Беларуси. Например, поезда из столицы в Брест, а дальше в Варшаву будут отправляться на час раньше. Отправление составов в Киев и Вильнюс останется прежним, а вот прибытие затянется на час.

Белорусы переводить часы на летний период не станут.

Как изменится расписание поездов в Беларуси из-за смены часовых поясов у наших соседей? -4

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

Другие новости рубрики

Все новости
Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»
22 марта 2018 20:56

Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»

«С лёгким паром!». Минская баня №1 готовится к реконструкции
22 марта 2018 20:45

«С лёгким паром!». Минская баня №1 готовится к реконструкции

Со старой застройкой придётся попрощаться. Каким скоро станет микрорайон «Степянка»?
22 марта 2018 20:35

Со старой застройкой придётся попрощаться. Каким скоро станет микрорайон «Степянка»?