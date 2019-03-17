Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

Новости Беларуси. Рейтинг лучших городов Земли на неделе опубликовало американское консалтинговое агентство Mercer, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ежегодной битве за звание самого комфортного победила Вена, в шаге от австрийской столицы – швейцарский Цюрих, замыкает тройку лидеров Ванкувер, Канада.

Что же касается белорусской столицы, то Минск занял 188 место из 231. Обидно? Не то слово, особенно если рассмотреть тех, кто в этом рейтинге ушел от нас недалеко, но все же занял позиции выше. Итак, лучше Минска оказались сенегальский Дакар, кенийский Найроби, Алжир и ливанский Бейрут. Казалось бы, как такое возможно?

Чтобы внести ясность, озвучим критерии, по которым авторитетное агентство сравнивало города. Всего их 39, вот ключевые: социально-культурная среда, доступность медицины, инфраструктура, общественный транспорт, образование, возможности для отдыха, экономическая среда и, конечно, политическая. Именно этот тезис, по мнению американских аналитиков, основополагающий. И особенно он важен, когда речь идет о комфортном проживании в городе. Сомневаетесь?

Но все дело в том, что СМИ, растиражировав этот рейтинг, не потрудились сообщить, что составляют его не для горожан и туристов, а для бизнесменов, которые обращаются в консалтинговую компанию, чтобы отправиться за границу самим или отправить туда своих подчиненных.

В этом случае, конечно, важнее, скольким государствам страна взаимно безвизово открыта или насколько велика география возможных вылетов из аэропорта конкретного города.

В общем, этот рейтинг для тех, кто обычно и города-то не видит в попытке соблюсти баланс «время-деньги». Для тех же, кто любит открывать для себя новое и проводить время с удовольствием, британское издание Independent составило иной рейтинг – топ-10 городов Европы для посещения в этом году. И наш Минск уверено возглавил рейтинг.