Посетители выставки «СМИ в Беларуси» благодаря СТВ познакомились с работой репортеров и составили идеальное утро

Новости Беларуси. 24 апреля на выставке «СМИ в Беларуси», которая проходит в Минске, телеканал СТВ познакомил посетителей с работой репортеров.

Ажиотаж у стенда телеканала СТВ вызвала интеллектуальная викторина. Ее провели журналисты дирекции спецпроектов.

Со зрителями они вспомнили, в каких странах побывали вместе с программами «Другая страна» и «Картина мира». А также презентовали 6-серийный проект, который «Столичное телевидение» подготовило к чемпионату мира по хоккею.

Участников ждали не только каверзные вопросы, но и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:

Зрители буквально нас атаковали, отвечали, у нас даже не хватило немного призов, хотя мы думали, что составили сложные вопросы. Значит все-таки смотрят, любят, а это и есть признание, это и есть рейтинги.

Эстафету переняли мастера утреннего эфира. Презентация программы «Утро. Студия хорошего настроения» зарядила позитивом. Вместе с телеведущими, посетители представляли свое идеальное утро.

Николай Зимич, ведущий СТВ:

Суть этой выставки – зрители могут увидеть ведущих живыми. Мы же общаемся с камерой. После камеры зритель видит нас на экране. Они не могут так тесно контактировать. Это наоборот интересно. Они видят, что мы простые, живые люди. Мы расскажем, что нужно делать, чтобы были улыбки на лицах, чтобы было прекрасное настроение. Потому что что нужно утром делать? Это, во-первых, заниматься зарядкой, пить вкусный чай и кофе и, конечно, смотреть «Студию хорошего настроения».