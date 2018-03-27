«Я зарабатываю на торговле криптовалютами». Реальные истории белорусов, которые стали успешно зарабатывать в интернете

Кто-то полагает, что интернет-заработок – это миф, кто-то пробует и доказывает, что это реальность.

Сергей Лысенко, предприниматель:

На данный момент я зарабатываю на торговле криптовалютами. Это доступный, я думаю, для каждого на сегодняшний день способ заработка, где любой желающий может найти себя. Также у меня есть моя компания, которая занимается разработкой программ лояльности, продвижением сайтов, социальных сетей в сети интернет.

Сергей начинал с сезонного бизнеса: летом продавал разливной квас, на восьмое марта – тюльпаны, а зимой, с друзьями, занимался продажей ёлок. В какой-то момент понял, что гораздо прибыльнее и удобнее работать в интернете: не нужно жить по графику и от кого-то зависеть. Сейчас мужчина – успешный бизнесмен и работает в среднем всего два-три часа в сутки.

Сергей Лысенко:

Для меня тут ключевой фактор сыграл – свобода, свобода передвижений, коммуникации, выбора рабочего места. Абсолютно ничего не мешает мне достать мой смартфон и начать заниматься этим занятием. Есть интернет и больше ничего особо не надо, то есть нет привязки к какому-то конкретному рабочему месту.

Не все так сладко и просто в интернете, как может показаться на первый взгляд. В виртуальном, как и в реальном мире могут встречаться мошенники. Владислав Климовец, специалист по маркетингу в социальных сетях:

Нет такого рецепта, по которому можно просто прийти в интернет и сразу завтра заработать какие-то первые деньги. То есть всегда есть риск того, что ты нарвешься на каких-то недобросовестных работодателей, они на тебе заработают, а ты не заработаешь ничего или заработаешь мизер.

Андрею 26, работает в интернете уже около десяти лет. Шесть лет он занимался трейдингом – торговлей в интернете, а затем своим опытом делился на семинарах, которые проводил сам. Когда и это дело наскучило, Андрей начал заниматься созданием своего сайта с нуля. И все получилось: уже через полтора года сайт начал приносить ощутимый доход.

Андрей Романов, создатель интернет-журнала:

Каких-то мыслей зарабатывать на этом изначально не было. То есть мне было интересно сделать такое место, которое мне самому было бы интересно посещать. И спустя полгода было понимание того, что на этом можно зарабатывать деньги, что реклама может приносить деньги и спустя год, была посещаемость порядка десяти тысяч.

Сначала статьи для сайта Андрей писал сам, а через какое-то время уже появился уютный офис и целая команда копирайтеров, журналистов, специалистов по рекламе. Парень признается, что затрат больших никогда не было, в том числе на продвижение, этим он занимался сам. Сейчас сайт довольно популярен и позволяет создателю спокойно существовать на прибыль от него. Андрей Романов:

На данный момент у нас шесть более крупных пабликов в Facebook. Если смотреть по количеству людей, то где-то два с половиной миллиона людей – охват всей нашей сети в неделю в Facebook. На сайте где-то 150 тысяч уникальных посетителей в сутки.