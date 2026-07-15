За награды поведут борьбу четыре женские и пять мужских команд. В турнире среди девушек будут представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России, в мужском зачете к этим командам добавится дружина Узбекистана. Финалы и поединки за бронзу состоятся 26 июля.

Минск готовится принять международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Грачев, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Становится традиционным турнир и уже во второй раз мы проводим его в таком масштабном формате. Работа уже Федерации и Министерства спорта началась по окончанию прошлого Кубка сильнейших. Работа ведется на постоянной основе.

В 2025 году Кубок сильнейших спортсменов среди женщин выиграла национальная сборная Беларуси, у мужчин золотые медали завоевала главная команда России.