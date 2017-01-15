Изобрел велосипед и сельхозтехнику: мастер из Дрогичинского района нашел себя, несмотря на инвалидность

Новости Беларуси. Возможности безграничны. Это на своем примере доказал герой сюжета. Житель Дрогичинского района Андрей Король, несмотря на инвалидность, собирает технику для себя и своих соседей. Из металлолома он соорудил мини-трактор, станок для обмолота кукурузы и многое другое. А пока изобретениями пользуется вся деревня, конструктор-любитель мечтает поднять в небо небольшой самолет.

Этот минитрактор сельский умелец Андрей Король собрал из груды металлолома. Двигатель привезли друзья, а остальное – дело техники и времени. Из собственной мастерской он не выходил целый месяц.

Андрей Король, конструктор-любитель:

Металлолом лежал. Посмотрел, что пригодный для трактора. Приделал и поехал трактор.

Несколько лет назад Андрей попал в страшное ДТП. Из-за черепно-мозговой травмы долгое время был прикован к больничной койке. Жизнь в четырех стенах – вот прогноз врачей. Удивительно, но после двух операций мозг молодого человека начал работать еще лучше.

Лидия Король, мама:

Уже трактор, велосипед сделал, а потом кукурузу вылущивать, а то кроликов много.

Иван Млынец, сосед:

Дружный. Поможет всегда, никогда не откажет. Я тут по соседству живу. С такого возраста знаю.

Передвигаться на обычном велосипеде Кулибину из глубинки мешают последствия травмы. А вот на таком, усовершенствованном, можно легко добираться даже на рыбалку и за грибами. Кстати, корзины для них тоже сделаны собственными руками.

Андрей Король, конструктор-любитель:

Трубка с зубчиками, она обдирает семена.

А еще станок для обработки початков кукурузы и другая домашняя утварь. Этими изобретениями и поделками пользуются и односельчане.

Из, казалось бы, отработанных деталей настоящий автопарк, а также мечта – смастерить небольшой самолет. Чтобы доказать на деле: возможности безграничны.