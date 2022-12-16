Изнанка пушистого бизнеса. Как рождаются шубы, пальто и шапки из норки

Новости Беларуси. Время утепляться. В Беларусь вернулась классическая зима, а это выгодное время для производителей товаров для тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестском районе сохранили собственное зверохозяйство по выращиванию норок. Сегодня новые коллекции шуб отшивают для внутреннего рынка, а также для рынка России и Китая.

Представлена коричневая (браун) норка, белая, жемчужная (перл), серебристо-голубая (сильвер блю) и голубая сапфировая – это все натуральные цвета. И черная (блэк).

Золото и мех, пожалуй, одни из самых надежных валют. Если с металлом все просто – добыча, то получение ценной пушнины – трудоемкий процесс. В зверохозяйстве Брестского района ежегодно получают порядка 11 тысяч шкур норки. Львиную долю в себестоимости меха занимают корма.

Екатерина Пырская, технолог по выделке пушнины сельхозпредприятия:

Рацион состоит из мяса, творога, рыбы, зерновой группы, чтобы мех был качественный, блестел, чтобы было достаточное пушение и было тепло.

В Беларуси профессионально не обучают выделке меха, в стране наберется всего несколько десятков специалистов, а потому каждый из них на вес золота. Процесс подготовки шкурок многоступенчатый и занимает до полутора месяцев.

Татьяна Лукомская, старший мастер цеха пошива сельхозпредприятия:

Самое основное – это подобрать шкурки. Это главная задача. По цветовой гамме, структуре, высоте ворса. Далее все зависит от прочности и тонкости швов. Чем тоньше шов, тем лучше будет выглядеть готовое изделие.

Мировой рынок меха – узкий и специфический, а последнее десятилетие становится еще более закрытым. Партнеры знают друг друга, можно сказать, на ощупь – именно так определяют качество пушнины. А прошлогоднее решение закрыть крупнейшие датские зверохозяйства на фоне пандемии коронавируса высвободило огромный сегмент рынка.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Беларусь, кажется, возвращается классическая зима с большими сугробами. А значит, спрос на меха растет. Производители к этому оказались готовы и сегодня предлагают множество моделей. Например, эту называют «автоледи» из-за ее длины и окраcа в модный розовый оттенок. Это тренд последних лет.

Белорусский мех сегодня востребован в странах ЕАЭС и Китае. Рынок Поднебесной белорусские производители освоили относительно недавно. А вот лидерство по сбыту по-прежнему у России.

Ярослав Пырский, управляющий зверокомплексом сельхозпредприятия:

Тенденция мирового рынка такова, что последние годы в пределах 7 лет идет сокращение шкур на мировом рынке.