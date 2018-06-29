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Изменения в закон о СМИ одобрил Совет Республики

29 июня 2018 14:47
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Новости Беларуси. Сенаторы верхней палаты парламента на заседании приняли к сведению декрет «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в закон о СМИ одобрил Совет Республики-1

Документ улучшает правовые основы деятельности Парка высоких технологий и предусматривает меры специальной поддержки резидентов ПВТ. А так же создает уникальные условия для развития IT-отрасли, предоставляя серьезные конкурентные преимущества для формирования полноценной цифровой экономики. Кроме того, Совет Республики одобрил изменения в закон о СМИ.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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