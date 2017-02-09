Изменения в правилах проверки и санитарных нормах: что думают в ресторанах и отразится ли это на посетителях

Новости Беларуси. С инспекцией не ждите. МЧС полностью прекращает проверки малых предприятий. Ответственность за противопожарную безопасность теперь на руководителях бизнеса. И это еще не все. Уже на следующей неделе будут пересмотрены и санитарные требования, ведь многие из них давно устарели. Перейти к новой системе проверок во время недавнего «Большого разговора» с общественностью и СМИ потребовал Президент.

Сетевой ресторан столицы. Здесь среди самых преданных посетителей – сотрудники контролирующих служб. Чистота на кухне, верность технологиям и правила безопасности. Как и в других заведениях страны, проверка проходит десятки раз в год. Неоднократно говорилось, что нормы иногда чрезмерны и мешают развитию бизнеса, хотя никто из владельцев тех же ресторанов не отрицает, что они нужны. Может, только попроще. Теперь ответственность за них напрямую будут нести хозяева. Пожарные инспекторы заглядывать в кафе будут только по прямому предназначению.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы уже запретили полностью проверку объектов малого и среднего бизнеса. Сегодня поставлена задача оперативно завершить проверки объектов, которые включены в план.

Такое решение в спасательном ведомстве объясняют, во-первых, сознательностью владельцев магазинов и ресторанов. Конкуренция на рынке огромная и нужно соответствовать. Во-вторых, МЧС считает и свою работу выполненной – за последнее время ошибки исправили почти все заведения. В бизнес-кругах новость приветствуют – это экономия денег в том числе.

Светлана Дубкова, руководитель службы производства сети кафе:

Конечно же, эти ослабления в любом случае принесут положительный результат на развитие ресторанного бизнеса для того, чтобы было более комфортно работать и не получать лишний стресс.

Среди прочего сейчас пересматриваются требования к пожарной безопасности – они должны стать доступнее и проще. Похожую ревизию проводят и с санитарными нормами.

Светлана Дубкова, руководитель службы производства сети кафе:

Безусловно, бывает, когда идет пересечение потока, когда повару нужно сделать один шаг в сторону и по санитарным нормам и правилам мы уже должны провести дополнительную обработку, потому что он пересек некий поток. В этом есть некая абсурдность своего рода, которую хотелось бы немного узаконить.

Чтобы приготовить по всем санитарным нормам драники в ресторане, понадобится как минимум четыре помещения. В первом будут картошку чистить, во втором – ее натирать, в третьем – готовить начинку из мяса, и только в четвертом – жарить. Однако, как показывает практика, на простой домашней кухне не менее вкусные и качественные драники можно приготовить, использовав лишь один квадратный метр.

Разговорами об отдельных холодильниках для всех видов продуктов, обязанности иметь особый пожарный выход бизнесмены от общепита и ритейла часто оправдывали высокие цены. Сейчас есть возможность, уменьшив издержки на проверки, сэкономить. Скажется ли это на посетителях и покупателях, сможем узнать уже в самое ближайшее время.