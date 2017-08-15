Прямой эфир

Изменение движения на Маяковского, ремонты выхода из метро «Автозаводская» и теплосетей на Гикало: новости Минска за 15 августа

15 августа 2017 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая организация движения на улице Маяковского, закрытый выход со станции метро «АвтозаводскАя» и ремонт теплосетей на Гикало. Подробности жизни столицы в обзоре  дежурного по городу программы «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Маяковского изменили схему движения. Теперь проехать здесь можно намного быстрее.

Изменение движения на Маяковского, ремонты выхода из метро «Автозаводская» и теплосетей на Гикало: новости Минска за 15 августа-1

До этого момента пробки здесь казались вечными. Теперь, проезжая по Свердлова нельзя повернуть на Аранскую в направление Партизанского проспекта. Если вам надо туда, то необходимо проехать прямо, занять одну из двух левых полос и выехать на параллельную дорогу. А затем обратно те же самые 150 метров и уже после продолжить путь по Аранской.

Изменение движения на Маяковского, ремонты выхода из метро «Автозаводская» и теплосетей на Гикало: новости Минска за 15 августа-4

Дмитрий Кендиш, старший инспектор по организации дорожного движения отдела дорожной инспекции УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Также запрещен левый поворот по улице Аранской в направлении улицы Свердлова. Чтобы проехать в данном направлении, необходимо проехать перекресток в прямом направлении, совершить поворот направо в «карман», развернуться и последовать в направлении улицы Свердлова.    

Подземное работы. Завершается ремонт тепловых сетей на улице Гикало.

Изменение движения на Маяковского, ремонты выхода из метро «Автозаводская» и теплосетей на Гикало: новости Минска за 15 августа-7

Начали ремонт еще весной. Заменили более 700 метров труб. Вместо старых металлических сетей установили современные предизолированные. Прослужат они больше на 10 лет. Кое-где трубы меняли под проезжей частью. В этих местах пока временно ограниченно движение. Но через несколько недель его откроют.

Изменение движения на Маяковского, ремонты выхода из метро «Автозаводская» и теплосетей на Гикало: новости Минска за 15 августа-10

Константин Волчков, заместитель начальника СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
К 22 августа мы уже планируем полностью поменять этот участок. От перекрестка Золотой горки до Платонова. Это монтажная часть самой теплотрассы. Останется выполнить только благоустройство. Где-то к ноябрю мы закончим и эти работы.  

Будьте внимательны. Временно закрыли один из выходов со станции метро «Автозаводская».

Выход № 3-4, это тот, что ведет к улице Кабушкина и  на остановку в сторону «Чижовка-Арены», начали ремонтировать. Закрыт он будет с 8 утра до 5 вечера и с полуночи до 6 утра. Реконструкция завершится 19 августа.

# общество # Работа транспорта в Минске # Дмитрий Кендиш # Константин Волчков

Другие новости рубрики

Все новости
Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года
15 августа 2017 18:04

Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года

Интересные факты о Минске: железнодорожный вокзал
15 августа 2017 17:50

Интересные факты о Минске: железнодорожный вокзал

«Лидеры уборочной кампании-2017»: в Бобруйском районе героев жатвы узнают по уникальным табличкам на домах
15 августа 2017 17:13

«Лидеры уборочной кампании-2017»: в Бобруйском районе героев жатвы узнают по уникальным табличкам на домах