Изменение движения на Маяковского, ремонты выхода из метро «Автозаводская» и теплосетей на Гикало: новости Минска за 15 августа

Новости Беларуси. Новая организация движения на улице Маяковского, закрытый выход со станции метро «АвтозаводскАя» и ремонт теплосетей на Гикало. Подробности жизни столицы в обзоре дежурного по городу программы «Столичные подробности» на СТВ. На улице Маяковского изменили схему движения. Теперь проехать здесь можно намного быстрее.

До этого момента пробки здесь казались вечными. Теперь, проезжая по Свердлова нельзя повернуть на Аранскую в направление Партизанского проспекта. Если вам надо туда, то необходимо проехать прямо, занять одну из двух левых полос и выехать на параллельную дорогу. А затем обратно те же самые 150 метров и уже после продолжить путь по Аранской.

Дмитрий Кендиш, старший инспектор по организации дорожного движения отдела дорожной инспекции УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Также запрещен левый поворот по улице Аранской в направлении улицы Свердлова. Чтобы проехать в данном направлении, необходимо проехать перекресток в прямом направлении, совершить поворот направо в «карман», развернуться и последовать в направлении улицы Свердлова.



Подземное работы. Завершается ремонт тепловых сетей на улице Гикало.

Начали ремонт еще весной. Заменили более 700 метров труб. Вместо старых металлических сетей установили современные предизолированные. Прослужат они больше на 10 лет. Кое-где трубы меняли под проезжей частью. В этих местах пока временно ограниченно движение. Но через несколько недель его откроют.