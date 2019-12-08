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«Излучение в 10 тысяч раз менее вредно, чем мобильного телефона». Стоит ли бояться сканеров в аэропорту

08 декабря 2019 15:55
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В Национальном аэропорту «Минск» безопасность, во всех смыслах, на высоте. Тщательную проверку проходит абсолютно всё, что попадает на борт самолёта. А уникальное оборудование в зоне досмотра позволяет избегать пробок и не нервировать лишний раз и так взвинченных перед полётом пассажиров, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

«Излучение в 10 тысяч раз менее вредно, чем мобильного телефона». Стоит ли бояться сканеров в аэропорту-1

Владимир Дранников, заместитель начальника службы авиационной безопасности и режима РУП «Национальный аэропорт Минск»:
У нас есть несколько типов оборудования, которое позволяет сделать процедуру очень эффективной, быстрой и безопасной. Во-первых, это сканеры персонального досмотра. Бояться их не стоит: излучение этого сканера в 10 тысяч раз менее вредно, чем излучение мобильного телефона, который есть у каждого в кармане. У нас появились сканеры обуви, которые выполняют функцию проверки по нескольким параметрам на безопасность обуви.

«Излучение в 10 тысяч раз менее вредно, чем мобильного телефона». Стоит ли бояться сканеров в аэропорту-4

# Самолет # общество # Владимир Дранников

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