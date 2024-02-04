Издания из серии «Геноцид белорусского народа» вышли в топ продаж по итогам 2023 года

Новости Беларуси. Источник духовного развития. Какие книги по итогам года вышли в топ-продаж в Беларуси, рассказали на пресс-конференции в Минске. Самыми популярными среди читателей стали издания из серии «Геноцид белорусского народа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основу этого проекта Генеральной прокуратуры Беларуси легли исключительно неопровержимые доказательства, документы и факты.

Потребность общества в подобной литературе подтверждает и тот факт, что эти книги неоднократно переиздавались. Что касается художественной литературы, наибольшим спросом пользуются «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича, «Обелиск» и «Знак беды» Василя Быкова, а также «Выбраныя творы» Максима Богдановича. Популярны отечественные издания и за рубежом. Произведения наших авторов поставляют в Санкт-Петербург и Иркутск. Россиянам интересны книги о белорусской культуре и истории, активно покупают производственно-практическую и детскую литературу.

Владимир Матусевич, генеральный директор ОАО «Белкнига»:

Книга как была, так и остается важным фактором, важным сегментом культурно-информационного пространства. Люди книги все-таки читают, несмотря на те огромные потоки информации, огромные и постоянные изменения информационного пространства, информационного потребления. Книга, наверное, перешла из разряда массово-информационной больше к явлению культуры, формированию мнения. Важно, что формируется мнение людей читающих, в том числе и молодежи.

Сегодня в торговой сети «Белкнига» более 80 магазинов. Читателям предлагают широкий выбор: порядка 100 тысяч наименований от художественной литературы до научно-публицистической.