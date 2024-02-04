Прямой эфир

Белорусские спецназовцы принимают участие в чемпионате мира среди сотрудников силовых структур в Дубае

04 февраля 2024 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впервые нашу страну представляют две команды: мужская – бойцы «Алмаза» и сборная представительниц МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спецназовцы принимают участие в чемпионате мира среди сотрудников силовых структур в Дубае-1

В первый день состязаний шесть человек от каждой команды демонстрировали уровень координации и стрельбы в условиях ограниченного времени. Впереди у бойцов штурмовые и спасательные операции, преодоление полосы препятствий и освобождение заложников. За победу борется рекордное количество участников – свыше 75-ти команд. Соревнования продлятся до 7 февраля.

Белорусские спецназовцы принимают участие в чемпионате мира среди сотрудников силовых структур в Дубае-4

Участие в международных соревнованиях – это прежде всего обмен опытом. Поможет нам в дальнейшем улучшить свои боевые качества и выполнение наших боевых задач. В том числе мы хотим показать наш высокий уровень подготовленности, высотной подготовки, физической подготовки, огневой подготовки. И достойно представить страну.

Белорусские спецназовцы принимают участие в чемпионате мира среди сотрудников силовых структур в Дубае-7

Чемпионат мира среди спецназовцев проходит уже пятый раз. Организаторы особо отмечают важность такого сотрудничества в улучшении реагирования на угрозы безопасности в мире.

# Спортивные соревнования # общество

Другие новости рубрики

Все новости
От лесного хозяйства до IT-сферы. В БГТУ прошёл день открытых дверей для будущих абитуриентов
04 февраля 2024 08:53

От лесного хозяйства до IT-сферы. В БГТУ прошёл день открытых дверей для будущих абитуриентов

Передвижные амбулатории, строительство больниц и новые томографы. Как развивается медицина в Брестской области?
04 февраля 2024 08:28

Передвижные амбулатории, строительство больниц и новые томографы. Как развивается медицина в Брестской области?

Это может погубить комнатные цветы! Советы по уходу за растениями зимой
04 февраля 2024 08:11

Это может погубить комнатные цветы! Советы по уходу за растениями зимой