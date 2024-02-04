Белорусские спецназовцы принимают участие в чемпионате мира среди сотрудников силовых структур в Дубае

Впервые нашу страну представляют две команды: мужская – бойцы «Алмаза» и сборная представительниц МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день состязаний шесть человек от каждой команды демонстрировали уровень координации и стрельбы в условиях ограниченного времени. Впереди у бойцов штурмовые и спасательные операции, преодоление полосы препятствий и освобождение заложников. За победу борется рекордное количество участников – свыше 75-ти команд. Соревнования продлятся до 7 февраля.

Участие в международных соревнованиях – это прежде всего обмен опытом. Поможет нам в дальнейшем улучшить свои боевые качества и выполнение наших боевых задач. В том числе мы хотим показать наш высокий уровень подготовленности, высотной подготовки, физической подготовки, огневой подготовки. И достойно представить страну.