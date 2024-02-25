«Нарушений выявлено не было». Наблюдатели от СНГ оценили качество электоральной кампании в Беларуси

Тот факт, что голосование проходит спокойно и без нарушений, отмечают эксперты Миссии наблюдателей от СНГ. В ее составе свыше 230 человек, представители практически всех стран Содружества. 25 февраля они продолжают посещение избирательных участков, чтобы дать наиболее широкую и объективную оценку избирательному процессу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава миссии наблюдателей от СНГ, люди приходят на избирательные участки в праздничном настроении. Голосование идет очень активно с самого утра. Никаких замечаний у экспертов нет. Оценку ходу электоральной кампании дают достаточно высокую. Ее подтверждают и мнения людей. Участники Миссии не просто наблюдают за процессом, но и общаются с избирателями и национальными наблюдателями на участках.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ:

Все наши беседы с местными наблюдателями, к счастью и нашему удовлетворению, подтвердили информацию, которую мы получаем из регионов, о том, что голосование идет спокойно, организованно. Никаких нарушений выявлено не было – ни местными наблюдателями, ни нашими. Мы искренне желаем от всей души нашим братьям-белорусам, чтобы голосование завершилось так же спокойно.

В планах у участников Миссии наблюдателей от СНГ посетить более сотни избирательных участков. Окончательную оценку электоральной кампании в Беларуси дадут после ее окончания.