«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе

Новости Беларуси. В Минской области избиратели активно идут на участки. Они массово выражают свою гражданскую позицию. Только в Минской области явка в первый день досрочного голосования составила 4,69 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тысячи людей пришли проголосовать во всех районах области. Сайты открылись в 10 часов утра. Для желающих проголосовать заранее созданы все необходимые условия.

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая также сделала свой выбор в Смиловичах, а затем поделилась впечатлениями от Послания Президента народу и парламенту.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Это действительно было очень сильно. Это было мощное выступление, пронизывающее, я бы даже сказала. Глава государства нам сказал о том, что может быть, если наше общество разобщится. Но я просто уверена в том, что мы все сделаем для того, чтобы сохранить нашу страну стабильной, мирной, суверенной и независимой. Такой, какая она сегодня есть.

Оксана Пиляк, председатель избирательной комиссии Рассветовского участка для голосования № 7:

Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос. Наблюдатели нарушений избирательного кодекса на нашем участке не выявили.

В Клецком районе создано 28 избирательных участков. Они расположены на базе образовательных и социально-культурных объектов. Повсюду создана безбарьерная среда для комфорта людей с ограниченными возможностями. Кстати, голосуют досрочно представители разных профессий, в том числе врачи.

Анастасия Крук:

Это моя гражданская позиция, так как 9 августа я буду отсутствовать в городе, поэтому я пришла голосовать досрочно.

Екатерина Рабцевич, член участковой комиссии первого Советского избирательного участка № 4:

Все организовано на достойном уровне. Здесь, в комиссии, работать достаточно комфортно. Люди потихоньку приходят, избирательный процесс идет своим чередом.