«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе
Новости Беларуси. В Минской области избиратели активно идут на участки. Они массово выражают свою гражданскую позицию. Только в Минской области явка в первый день досрочного голосования составила 4,69 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Тысячи людей пришли проголосовать во всех районах области. Сайты открылись в 10 часов утра. Для желающих проголосовать заранее созданы все необходимые условия.
Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая также сделала свой выбор в Смиловичах, а затем поделилась впечатлениями от Послания Президента народу и парламенту.
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Это действительно было очень сильно. Это было мощное выступление, пронизывающее, я бы даже сказала. Глава государства нам сказал о том, что может быть, если наше общество разобщится. Но я просто уверена в том, что мы все сделаем для того, чтобы сохранить нашу страну стабильной, мирной, суверенной и независимой. Такой, какая она сегодня есть.
Оксана Пиляк, председатель избирательной комиссии Рассветовского участка для голосования № 7:
Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос. Наблюдатели нарушений избирательного кодекса на нашем участке не выявили.
В Клецком районе создано 28 избирательных участков. Они расположены на базе образовательных и социально-культурных объектов. Повсюду создана безбарьерная среда для комфорта людей с ограниченными возможностями. Кстати, голосуют досрочно представители разных профессий, в том числе врачи.
Анастасия Крук:
Это моя гражданская позиция, так как 9 августа я буду отсутствовать в городе, поэтому я пришла голосовать досрочно.
Екатерина Рабцевич, член участковой комиссии первого Советского избирательного участка № 4:
Все организовано на достойном уровне. Здесь, в комиссии, работать достаточно комфортно. Люди потихоньку приходят, избирательный процесс идет своим чередом.
Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00, затем с 16:00 до 19:00. В воскресенье, 9 августа, голосовать можно с 08:00 до 20:00.