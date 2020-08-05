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«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе

05 августа 2020 14:43
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Новости Беларуси. В Минской области избиратели активно идут на участки. Они массово выражают свою гражданскую позицию. Только в Минской области явка в первый день досрочного голосования составила 4,69 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тысячи людей пришли проголосовать во всех районах области. Сайты открылись в 10 часов утра. Для желающих проголосовать заранее созданы все необходимые условия.

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-1

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая также сделала свой выбор в Смиловичах, а затем поделилась впечатлениями от Послания Президента народу и парламенту.

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-3

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Это действительно было очень сильно. Это было мощное выступление, пронизывающее, я бы даже сказала. Глава государства нам сказал о том, что может быть, если наше общество разобщится. Но я просто уверена в том, что мы все сделаем для того, чтобы сохранить нашу страну стабильной, мирной, суверенной и независимой. Такой, какая она сегодня есть.  

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-5

Оксана Пиляк, председатель избирательной комиссии Рассветовского участка для голосования № 7:
Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос. Наблюдатели нарушений избирательного кодекса на нашем участке не выявили.

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-7
«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-8

В Клецком районе создано 28 избирательных участков. Они расположены на базе образовательных и социально-культурных объектов. Повсюду создана безбарьерная среда для комфорта людей с ограниченными возможностями. Кстати, голосуют досрочно представители разных профессий, в том числе врачи.

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-10

Анастасия Крук:
Это моя гражданская позиция, так как 9 августа я буду отсутствовать в городе, поэтому я пришла голосовать досрочно.

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-12

Екатерина Рабцевич, член участковой комиссии первого Советского избирательного участка № 4:
Все организовано на достойном уровне. Здесь, в комиссии, работать достаточно комфортно. Люди потихоньку приходят, избирательный процесс идет своим чередом.

«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе-14

Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00, затем с 16:00 до 19:00. В воскресенье, 9 августа, голосовать можно с 08:00 до 20:00.

# Выборы в Беларуси # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Наталья Якубицкая

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