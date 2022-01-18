ИКАО выпустила отчёт о расследовании инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске
Новости Беларуси. ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем содержатся установленные факты, связанные с майским инцидентом в воздушном пространстве Беларуси.
Отчет был предоставлен всем 193 государствам – членам ИКАО, включая 36 государств, избранных в настоящее время в Совет ИКАО. Представители Совета официально рассмотрят, как отмечается в отчете, любые дальнейшие действия, которые необходимо предпринять Международной ассоциации гражданской авиации в связи с выводами доклада. Совещание запланировано на 31 января.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Предварительно, как заявлено, что в этом отчете идет констатация технической информации, тех показаний, которые удалось собрать из ссылок на Чикагскую конвенцию о гражданской авиации. Кстати, штат Тихановской быстренько отреагировал. И тоже очень, я бы сказал, разочарован. Они поблагодарили, но вместе с тем там у них есть сожаления по поводу того, что не названы конкретные виновные в том, что произошло. Они этот доклад постоянно переносили. Потому что всем специалистам, юристам было очевидно, что Беларусь имела полное право посадить данный самолет. Решение принимал в этом случае пилот.
В последний день января Совет не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Беларуси о законности наложенных на нее санкций других государств.