ИКАО выпустила отчёт о расследовании инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Предварительно, как заявлено, что в этом отчете идет констатация технической информации, тех показаний, которые удалось собрать из ссылок на Чикагскую конвенцию о гражданской авиации. Кстати, штат Тихановской быстренько отреагировал. И тоже очень, я бы сказал, разочарован. Они поблагодарили, но вместе с тем там у них есть сожаления по поводу того, что не названы конкретные виновные в том, что произошло. Они этот доклад постоянно переносили. Потому что всем специалистам, юристам было очевидно, что Беларусь имела полное право посадить данный самолет. Решение принимал в этом случае пилот.