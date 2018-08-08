Из-за жары в Беларуси введён частичный запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Жара вновь вносит свои коррективы в жизнь белорусов. 8 августа в стране объявлен оранжевый уровень опасности – днем по югу ожидается до +31ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с высоким уровнем возникновения пожаров введен запрет на посещение лесов. Речь идет о Столбцовском районе Минской области и четырех районах Гомельщины: Добрушском, Гомельском, Брагинском и Октябрьском. При сохранении жаркой погоды такие ограничительные меры будут приняты и в других регионах страны.