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Из-за событий в Турции внесены изменения в расписание авиарейсов из Минска в Стамбул и Анталью

16 июля 2016 10:56
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Новости Беларуси. Изменения в авиарасписании. Запланированный на раннее утро авиарейс из Минска в Анталью перенесен на вечер. Он задерживается примерно на 12 часов.

Также задержан обратный рейс из Антальи в Минск.

Турецкая авиакомпания и вовсе отменила рейс из Стамбула, который был запланирован на сегодня.

Это несмотря на то, что международный аэропорт в Стамбуле возобновил свою работу в полном объеме уже несколько часов назад.

Также сегодня из Минска не будет осуществлен рейс в столицу Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # военный переворот в Турции

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