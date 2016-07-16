Из-за событий в Турции внесены изменения в расписание авиарейсов из Минска в Стамбул и Анталью

Новости Беларуси. Изменения в авиарасписании. Запланированный на раннее утро авиарейс из Минска в Анталью перенесен на вечер. Он задерживается примерно на 12 часов.

Также задержан обратный рейс из Антальи в Минск.

Турецкая авиакомпания и вовсе отменила рейс из Стамбула, который был запланирован на сегодня.

Это несмотря на то, что международный аэропорт в Стамбуле возобновил свою работу в полном объеме уже несколько часов назад.

Также сегодня из Минска не будет осуществлен рейс в столицу Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.