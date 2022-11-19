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Белорусские новобранцы Вооружённых Сил и внутренних войск присягают на верность Родине

19 ноября 2022 08:35
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Новости Беларуси. Клятву на верность белорусскому народу сегодня, 19 ноября, дают новобранцы Вооруженных Сил и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу примут более 6 тысяч человек. Все они уже прошли курс начальной подготовки, потому этот важный шаг делают осознанно.

Белорусские новобранцы Вооружённых Сил и внутренних войск присягают на верность Родине-1

Для каждого солдата присяга – событие особенное. Ведь с этого момента у военнослужащих появляется новый статус – защитник Отечества.

Белорусские новобранцы Вооружённых Сил и внутренних войск присягают на верность Родине-4

Перед командирами и сослуживцами, в присутствии родных и близких, под боевыми знаменами своих частей военнослужащие нового пополнения возлагают на себя особую миссию – быть преданным своему народу, достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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