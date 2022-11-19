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Виктор Хренин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником

19 ноября 2022 10:08
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Новости Беларуси. Всегда готовы выполнить приказ! Военнослужащие ракетных войск и артиллерии сегодня, 19 ноября, отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он установлен в память о легендарном контрнаступлении наших войск под Сталинградом, которое окончательно переломило ход войны.

Виктор Хренин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником-1

Верность героическим традициям поколения победителей хранят и воины Вооруженных Сил Беларуси. Сегодня в их распоряжении современные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские системы и другие образцы боевой техники. Соединения и воинские части подтверждают высокий уровень профессионализма во время проведения различных учений и тренировок, совершенствуют свое мастерство в условиях, приближенных к реальным.

Виктор Хренин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником-4

Личный состав и ветеранов службы с праздником поздравил министр обороны Виктор Хренин.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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