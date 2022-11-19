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Воркаут-зона и урбанбол. Новая спортивная площадка появилась в Могилёве на базе училища олимпийского резерва

19 ноября 2022 09:48
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Новости Беларуси. Игровой блок «Урбанбол», бесшовное полимерное покрытие и модные тренажеры. Современную спортивную площадку открыли на базе училища олимпийского резерва в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воркаут-зона и урбанбол. Новая спортивная площадка появилась в Могилёве на базе училища олимпийского резерва-1

Комплекс общедоступный. И для местных ребят это целое событие. Появление новой воркаут-зоны – это возможность для людей разного возраста с пользой проводить свой досуг. Здесь в любое время можно не только позаниматься на турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.

Воркаут-зона и урбанбол. Новая спортивная площадка появилась в Могилёве на базе училища олимпийского резерва-4

Матвей Игнатенко, житель Могилева:
Я занимаюсь футболом. Площадка мне поможет, чтобы стать сильнее. Я очень рад, что ее построили, я как раз близко живу здесь.

Воркаут-зона и урбанбол. Новая спортивная площадка появилась в Могилёве на базе училища олимпийского резерва-7

Роман Бродов, первый заместитель председателя правления Банка развития:
Стараемся выбирать те проекты, которые действительно помогают развитию, потому что не всегда они находят поддержку и финансирование со стороны традиционных источников – либо бюджета области, либо собственных средств таких организаций. Выбирать те узкие места, где средства нужнее всего и дадут максимальную отдачу.

Воркаут-зона и урбанбол. Новая спортивная площадка появилась в Могилёве на базе училища олимпийского резерва-10

Спортивная площадка в Могилеве – это только первый шаг регионального проекта. Всего в этом году планируется построить четыре воркаут-зоны. Строительство двух подходит к завершению в Бобруйске и Осиповичах.

# Государственная политика в области спорта # общество # Матвей Игнатенко # Роман Бродов # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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